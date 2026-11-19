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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampizjavio je danas da postoje indicije da Iran razmatra razvoj biološkog ili hemijskog oružja.

"Razmatraju gasove, razmatraju biološko oružje, jer smo ih sprečili da se bave nuklearnim naoružanjem", rekao je Tramp, preneo je CBS Njuz.

Upitan o izveštaju CNN objavljenom ove nedelje o navodnoj iranskoj zaveri i planu da u Vašingtonu aktivira takozvanu prljavu bombu ili hemijsko oružje, američki predsednik je rekao da ljudi ne treba da brinu zbog nuklearne pretnje.

"Dolazi nam Nova godina i videćemo šta će se desiti posle 1. januara. Ako se to desi, zbrisaćemo ih", kazao je Tramp.

On je dodao da SAD i dalje razgovaraju sa Iranom i da Teheran želi da postigne dogovor o okončanju rata.

Memorandum o razumevanju koji je njegova administracija potpisala sa Iranom u junu, a koji je doveo do prekida vatre kraćeg od tri nedelje, nazvao je "gubljenjem vremena".

Upitan da li je neuspeh tog sporazuma razlog zbog kojeg je potpredsednik Džej Di Vens povučen iz pregovora sa Iranom, predsednik SAD je izjavio da je Vens radio veoma dobar posao.