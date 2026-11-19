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Stranka Likud izraelskog premijera Benjamina Netanjahuanajavila je danas da će tokom vikenda održati drugu rundu pregovora sa predstavnicima stranke Jašar Gadija Ajzenkota.

Prethodno je Likud optužo Ajzenkota i njegove saveznike da podrivaju napore da se uspostavi vlada jedinstva, preneo je Tajms of Izrael.

"Više puta smo pružili ruku u ime nacionalnog jedinstva, ali Ajzenkot i levičarski blok nastavljaju da deluju samo pro forme, ignorišući sve naše zahteve da se postigne napredak ka jedinstvu", navodi se u saopštenju stranke.

Netanjahu i Likud su u više navrata pozivali Ajzenkotov blok da se pridruži vladi nacionalnog jedinstva koja bi uključivala sve članove odlazeće tvrde desničarske koalicije, ali je Jašar isključio mogućnost učešća u vladi koju predvodi Netanjahu.

Pregovarački timovi dve stranke sastali su se u nedelju, ali nije postignut napredak ka dogovoru.

"Zahtevali smo da jednostrano ne imenuju predsednika Kneseta (izraelskog parlamenta). Ignorisali su nas. Uprkos svemu ovome, pregovarački timovi ponovo će se sastati u nedelju, jer je nacionalno jedinstvo potreba trenutka", naveo je Likud.

Poslanik Jašara Matan Kahana u utorak je izabran za predsednika Kneseta.