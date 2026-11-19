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Iranska Revolucionarna garda je spremna za potencijalnu kopnenu operaciju SAD i ima veće mogućnosti u kopnenoj borbi nego u vazdušnom ili pomorskom ratovanju, rekao je u četvrtak portparol Hosein Mohebi.

"Zapravo čekamo da SAD pokrenu kopnenu operaciju kako bi mogle da testiraju svoje mogućnosti i vide šta će se desiti", rekao je Mohebi.

Mohebi je takođe rekao da američka vojska nema kapacitete za izvođenje operacija iz helikoptera jer bi iranske snage obarale njihove helikoptere.

Podsetimo, direktor izraelskog Mosada Roman Gofman, tokom posete Vašingtonu prošle nedelje, zatražio je od visokih američkih zvaničnika podršku za nove zajedničke vojne udare na Iran, javio je Rojters, pozivajući se na dva izvora upoznata sa sastancima.

Sukob je počeo 28. februara koordinisanim američko-izraelskim napadima na Iran, na koje je Teheran odgovorio napadima širom regiona.

Krhko primirje je formalno na snazi od aprila, ali razmena vatre između američkih i iranskih snaga se nastavila, uključujući nedavne američke napade na iransko ostrvo i iranske napade na Kuvajt i Bahrein.

Netanjahu je privremeni premijer nakon izbora bez jasnog pobednika. Politički protivnici ga optužuju za eskalaciju sukoba iz političkih razloga, što on poriče.