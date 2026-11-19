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Kirsten Švalbe, koja je ujedno jedna od dve najstarije osobe braće i sestara na svetu, navodno je bila važna figura u ženskom pokretu nacističke partije.

Otkriveno je da je najstarija osoba u Danskojzapravo nekadašnja funkcionerka danske nacističke partije tokom Drugog svetskog rata, uprkos tome što je ranije tvrdila da je o politici znala veoma malo.

Kirsten Švalbe, stara 112 godina, prošlog meseca je dobila priznanje nakon što je postala najstarija osoba za koju je ikada zabeleženo da živi u Danskoj, dostigavši starost od 112 godina i 218 dana.

Pažnju javnosti privukla je i zbog toga što pripada najstarijem živom paru braće i sestara na svetu, zajedno sa svojim 104-godišnjim mlađim bratom Bertelom.

Međutim, prema dokumentima danskog Državnog arhiva, koje je istražio danski istraživački medij Frihedsbrevet, Švalbe je obavljala funkciju vršioca dužnosti grupnog rukovodioca Danske nacionalsocijalističke radničke partije (DNSAP) u gradu Holstebro, u periodu od avgusta 1943. do jula 1944. godine. U istom periodu bila je i na čelu lokalne ženske organizacije te partije.

DNSAP je osnovana 1930. godine i usvojila je mnoge ideološke i organizacione karakteristike nemačke Nacionalsocijalističke partije, uključujući antisemitizam, kukasti krst i Hitlerov pozdrav. Tokom nemačke okupacije Danske, ova partija sarađivala je sa okupacionim trupama.

Prema izveštaju, i njen suprug je imao visoku lokalnu funkciju, obavljajući funkciju vršioca dužnosti rukovodioca ogranka u Holstebrou od novembra 1942. do jula 1944. godine. Danski istoričar Klaus Bundgard Kristensen sa Univerziteta u Roskildeu proučio je arhivsku dokumentaciju zajedno sa istraživačima medija Frihedsbrevet.

- Nema sumnje da je Kirsten Švalbe bila istaknuti nacista na lokalnom nivou. Ona je bila više od običnog člana partije, iako, naravno, nije bila na njenom čelu - izjavio je on.

Gri Skavenius Bertelsen, kustoskinja Danskog muzeja otpora i logora Froslev, izjavila je za Frihedsbrevet da je DNSAP funkcionisala kroz hijerarhiju različitih rukovodećih položaja.

- Kao vršilac dužnosti rukovodioca lokalne grupacije, imala je rukovodeću funkciju na lokalnom nivou - rekla je ona.

Ranija istraga danskog lista Kristeligt Dagblad, objavljena u oktobru, otkrila je da je Švalbe bila članica DNSAP-a tokom nemačke okupacije Danske.

Evidencija članstva partije, poznata kao Bovrup dokumentacija, pokazala je da se učlanila u avgustu 1941. godine, dve godine od početka Drugog svetskog rata.

Kada ju je danska televizija TV Midtvest upitala o članstvu, Švalbe je prvobitno umanjila značaj svoje povezanosti sa partijom, tvrdeći:

- Jedva da sam znala o čemu se radi, jer me politika nikada nije zanimala.

- Da, bila sam učlanjena. Suprug me je pitao, a ja sam rekla da mi je svejedno. Politika me uopšte nije zanimala, pa sam jednostavno radila ono što je on smatrao da treba - rekla je u drugom intervjuu.

Istraga je otvorila i pitanja u vezi sa nedavno objavljenom biografijom Kirsten Švalbe pod naslovom "Potrebno nam je nešto čemu možemo da se smejemo", koju su napisali novinari Frederik Helms i Line Morel Holm.

Knjiga, koju je izdavačka kuća Gildendal objavila 8. oktobra, predstavlja njen život, ali ne pominje njeno članstvo u nacističkoj partiji niti rukovodeće funkcije koje je obavljala tokom rata.

Autori i izdavač izjavili su da nisu znali za njenu političku prošlost u vreme pisanja biografije. Izdavačka kuća Gildendal saopštila je da će nove informacije morati dodatno da budu istražene pre donošenja odluke o eventualnim izmenama knjige.

Danska televizija TV Midtvest objavila je 16. novembra da će privremeno obustaviti izveštavanje o Švalbe. To znači da planirana poslednja epizoda dokumentarne serije "Kirstinine burne godine" više neće biti snimana.

Glavni urednik televizije, Mark Kilgren Akselsen, rekao je da je odluka doneta nakon razgovora sa porodicom Švalbe.

- Njena porodica jasno nam je stavila do znanja da je nedavno medijsko izveštavanje duboko pogodilo i da joj je, zbog njenog zdravlja, potreban mir. Kao novinari, imamo odgovornost da uzmemo u obzir ranjivost ljudi - rekao je novinar.

Švalbe je ranije javno govorila o svom životnom stavu i važnosti očuvanja pozitivnog pogleda na život.