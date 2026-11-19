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Predsednik SAD Donald Tramp rekao je jednom novinaru, posle samita u Kini, da je ruski lider Vladimir Putin bio uznemiren zbog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, a povodom napada na Kerčki (Krimski) most.

Tramp je naveo da je njegov sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom i ruskim liderom bio uspešan: "Ocenio ga je ocenom 12 na skali od 1 do 10", javlja NBC, pozivajući se na izveštaj novinara koji je razgovarao sa Trampom.

Tramp je takođe napomenuo da je glavni fokus njegovog sastanka sa Sijem i Putinom bila Ukrajina, dok se "o ratu sa Iranom jedva govorilo".

U tom kontekstu, novinar je naveo da je Putin bio ljut na Zelenskog zbog napada na Kerčki most.

"Rekao je da je razgovarao sa Vladimirom Putinom i da je Putin bio izuzetno uznemiren zbog predsednika Zelenskog, a povodom napada na most koji povezuje Rusiju sa Krimom, koji je pod ruskom okupacijom. Rekao je da je razumljivo što se predsednik Putin tako oseća":

Foto: screenshot X

Pored toga, on je zamolio Trampa da prokomentariše informacije koje je izneo jedan drugi novinar, a koji je razgovarao sa Zelenskim.

Prema Trampovim rečima, ukrajinski predsednik je naglasio da on nije bio prisutan u prostoriji tokom sastanka, te da se odluke koje se tiču Ukrajine ne smeju donositi bez njegovog učešća.

"Predsednik Tramp je zapravo rekao da se slaže sa Zelenskim po tom pitanju, kao i da neće donositi nikakve konačne odluke u vezi sa ratom u Ukrajini bez predsednika Zelenskog".

Kineski predsednik Si Đinping, američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin započeli su 19. novembra svoj prvi trilateralni samit.

Vredi napomenuti da je na tom sastanku Si Đinping predložio pravila za koegzistenciju velikih sila, od kojih jedno predviđa eliminaciju celokupnog nuklearnog naoružanja.