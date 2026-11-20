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U demonstraciji tehnologije ratovanja nove generacije, video-snimak prikazuje kako dronovi velikom brzinom poleću sa jednog bespilotnog kopnenog vozila.

Dronovi se zatim mogu videti kako formiraju roj u vazduhu, nakon čega izvode koordinisani, autonomni napad na metu tokom demonstracije bojevog gađanja na vojnom poligonu Grafenver u istočnoj Bavarskoj.

Vojna vežba američke vojske uključivala je bespilotno kopneno vozilo R3NEGADE, opremljeno lanserom za grupno lansiranje dronova HIV3.

Ova tehnologija, koju analitičari smatraju budućnošću ratovanja, poredi se sa kineskim sistemom za lansiranje rojeva dronova Atlas. Taj sistem, prema navodima članka, može da lansira do 96 dronova pomoću napredne tehnologije veštačke inteligencije za koordinaciju i upravljanje grupom letelica.

Američka vojska saopštila je da je cilj vežbe bio da pokaže kako bespilotna kopnena vozila mogu da transportuju naoružanje i lansiraju dronove bez potrebe da vojnici neposredno upravljaju njima.

- Ovo je demonstracija onoga šta je sve moguće - izjavio je Troj Brenon, strateški savetnik za proširene operativne sposobnosti u Centru za razvoj naoružanja američke vojske, koji je predvodio demonstraciju.

- Sve se svodi na mogućnost masovne primene, razornu moć, domet i autonomiju, kako bi se komandantima kopnenih jedinica omogućilo izvođenje udara.

Profesor Majkl Klark, istaknuti analitičar odbrane, izjavio je da sistemi dronova poput onog korišćenog tokom vežbe predstavljaju budućnost rata.

- Ideja o lansiranju 18 FPV dronova, odnosno kamikaza-dronova, možda predstavlja prvi slučaj da su Amerikanci upotrebili baš ovakav sistem. Međutim, to je potpuno u skladu sa onim što rade sve napredne vojne sile. Svi sada razvijaju upravo takve sisteme, jer se veoma lako lansiraju. Kinezi ih svakako već imaju. Videli smo njihove verzije, a sve evropske vojske rade na razvoju sopstvenih sistema. Razlikuju se po izgledu, ali svi imaju istu namenu - lansiranje većeg broja dronova, u zavisnosti od zadatka - istakao je.

On je dodao da ovi sistemi predstavljaju korak ka promeni prirode savremenog ratovanja, jer su dronovi jeftini, što omogućava proizvodnju potencijalno veoma moćnog naoružanja uz relativno male troškove.

- Roj dronova postoji kao ideja već veoma dugo - zaključio je Klark.

1/3 Vidi galeriju američka vojska Foto: Shutterstock

Tokom vežbe učestvovalo je i drugo vozilo R3NEGADE, opremljeno daljinski upravljanim sistemom naoružanja sa dva protivtenkovska raketna sistema Džavelin.

Demonstracija je obuhvatala i statički prikaz letelice TRV-400, opremljene eksperimentalnim sistemom FIR3FLY za protivoklopno dejstvo.

Aleks Tomosieski, rukovodilac programa u timu za autonomne sisteme za brzo reagovanje, objasnio je da je cilj ovog projekta smeštanje modularnih vazdušnih i kopnenih platformi u kontejnerske sisteme.

Na taj način komandanti mogu unapred da rasporede potrebne kapacitete i aktiviraju bespilotne sisteme tamo gde su potrebni.