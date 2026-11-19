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Vlada Holandije pozvala je ambasadora Rusije na razgovor, pošto je zgrada holandske ambasade u Kijevudanas oštećena kada je tokom velikog ruskog napada dron pao nedaleko od nje.

Ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen izjavio je da je projektil danas popodne pao iza zgrade Ambasade i da niko nije povređen.

Berendsen je za holandski medijski servis RTL rekao da je taj incident "neprihvatljiv" i da je to razlog da se ruski ambasador u Hagu pozove na razgovor.

Ambasada Rusije u Holandiji saopštila je danas da je "sve teže smatrati Holandiju pukim posmatračem" rata u Ukrajini.

- Svojim postupcima, Hag kontinuirano produbljuje svoju umešanost u sukob, doprinoseći njegovom produžavanju i daljem zaoštravanju - ocenila je Ambasada Rusije u saopštenju.

Odbrambena kompanija Destinus, sa sedištem u Holandiji, saopštila je ove nedelje da su njene rakete bile jedino oružje strane proizvodnje korišćeno u utorak u napadu Ukrajine na Krimski most.

List NRC piše da su zaposleni u kompaniji Destinus u Ukrajini njene dronove testirali na ruskim ciljevima. Destinus je naveo da je njegovo osoblje pružalo podršku ukrajinskoj vojsci isključivo u skladu s ugovorima.