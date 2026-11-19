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Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da bi trebalo ponovo pokrenuti pitanje članstva Ukrajine u NATO-u. Poručio je da bi ulazak Ukrajine u Alijansu bio važan i za dugoročnu bezbednost Evrope, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.

- U ovom trenutku, suočeni sa maksimalističkim zahtevima Rusije, moramo ponovo da otvorimo pitanje članstva Ukrajine u NATO-u, kao što sam predložio pre nekoliko dana. Sada je pravi trenutak za to - rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon sastanka Koalicije voljnih u Berlinu.

Makron je podsetio da se o mogućnosti ulaska Ukrajine u NATO prestalo razgovarati u prvoj polovini 2022. godine, kada su okolnosti bile potpuno drugačije.

- Međutim, danas se to pitanje ponovo postavlja, i za nas Evropljane, kada razmišljamo o tome šta će se dogoditi nakon rata. Ukrajina će imati brojnu i veoma dobro opremljenu vojsku. Zato bi njeno članstvo u NATO-u bilo korisno i za našu dugoročnu bezbednost - poručio je francuski predsednik.

1/11 Vidi galeriju Sastanak lidera zemalja članica "Koalicije voljnih" u Berlinu Foto: Lisi Niesner/Pool REUTERS, HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Markus Schreiber/AP

U Berlinu se sastali evropski lideri i Trampovi izaslanici



Makron je ovu izjavu dao nakon sastanka Koalicije voljnih, grupe država koje podržavaju Ukrajinu. Sastanak su organizovali nemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Endi Barnam.

Na sastanku su učestvovali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, lideri vodećih evropskih država i generalni sekretar NATO-a Mark Rute. U Berlin su stigli i specijalni izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Jedna od glavnih tema bile su bezbednosne garancije za Ukrajinu nakon završetka rata, nastavak vojne i finansijske pomoći, kao i pripreme za naredni krug mirovnih pregovora.

Evropski lideri žele da osiguraju i da Evropa učestvuje u pregovorima o budućnosti Ukrajine.

1/10 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc Foto: FRIEDEMANN VOGEL/EPA

I Zelenski traži članstvo u NATO-u



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na istoj konferenciji za novinare izjavio je da bi članstvo u NATO-u predstavljalo najbolju bezbednosnu garanciju za njegovu zemlju.

- Zahvalan sam zemljama grupe E3 i svim našim partnerima koji jasno govore da je najbolja bezbednosna garancija za Ukrajinu, a zapravo i garancija za celu Evropu, članstvo u NATO-u - rekao je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP