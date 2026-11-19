"SADA JE PRAVI TRENUTAK ZA TO" Makron poručio iz Berlina: "Moramo ponovo da otvorimo pitanje članstva Ukrajine u NATO-u"
- Istakao je da bi ulazak Ukrajine u Alijansu bio važan za dugoročnu bezbednost Evrope
- Na sastanku Koalicije voljnih razgovaralo se i o bezbednosnim garancijama, pomoći Kijevu i narednim mirovnim pregovorima
Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da bi trebalo ponovo pokrenuti pitanje članstva Ukrajine u NATO-u. Poručio je da bi ulazak Ukrajine u Alijansu bio važan i za dugoročnu bezbednost Evrope, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.
- U ovom trenutku, suočeni sa maksimalističkim zahtevima Rusije, moramo ponovo da otvorimo pitanje članstva Ukrajine u NATO-u, kao što sam predložio pre nekoliko dana. Sada je pravi trenutak za to - rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon sastanka Koalicije voljnih u Berlinu.
Makron je podsetio da se o mogućnosti ulaska Ukrajine u NATO prestalo razgovarati u prvoj polovini 2022. godine, kada su okolnosti bile potpuno drugačije.
- Međutim, danas se to pitanje ponovo postavlja, i za nas Evropljane, kada razmišljamo o tome šta će se dogoditi nakon rata. Ukrajina će imati brojnu i veoma dobro opremljenu vojsku. Zato bi njeno članstvo u NATO-u bilo korisno i za našu dugoročnu bezbednost - poručio je francuski predsednik.
U Berlinu se sastali evropski lideri i Trampovi izaslanici
Makron je ovu izjavu dao nakon sastanka Koalicije voljnih, grupe država koje podržavaju Ukrajinu. Sastanak su organizovali nemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Endi Barnam.
Na sastanku su učestvovali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, lideri vodećih evropskih država i generalni sekretar NATO-a Mark Rute. U Berlin su stigli i specijalni izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner.
Jedna od glavnih tema bile su bezbednosne garancije za Ukrajinu nakon završetka rata, nastavak vojne i finansijske pomoći, kao i pripreme za naredni krug mirovnih pregovora.
Evropski lideri žele da osiguraju i da Evropa učestvuje u pregovorima o budućnosti Ukrajine.
I Zelenski traži članstvo u NATO-u
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na istoj konferenciji za novinare izjavio je da bi članstvo u NATO-u predstavljalo najbolju bezbednosnu garanciju za njegovu zemlju.
- Zahvalan sam zemljama grupe E3 i svim našim partnerima koji jasno govore da je najbolja bezbednosna garancija za Ukrajinu, a zapravo i garancija za celu Evropu, članstvo u NATO-u - rekao je Zelenski.
Makron je potvrdio i da su evropski lideri tokom sastanka razgovarali sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, uz učešće njegovih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, prenosi agencija Rojters.