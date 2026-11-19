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Američki izaslanik Džared Kušner izjavio je danas u Berlinu da Rusiji odgovaraju bezbednosne garancije za Ukrajinu, slične onima koje daje NATO, da bi se okončao rusko-ukrajinski rat.

Drugi američki izaslanik Stiv Vitkof rekao je da je predsednik SAD Donald Tramp danas u Kini razgovarao s liderima Rusije i Kine, Vladimirom Putinom i Sijem Đinpingom, o Ukrajini i mirnom okončanju rata koji se približava petoj godišnjici.

Kušner i Vitkof danas u Berlinu razgovaraju o podršci Ukrajini s evropskim saveznicima SAD, članicama Koalicije voljnih - grupe država koje podržavaju Ukrajinu.

Kušner je kazao da se Tramp putem video veze uključio u berlinski sastanak, posle razgovora s Putinom i Sijem u kineskom Šenženu, ali nije otkrio šta je rečeno tokom njegovog razgovora s evropskim liderima.

Sastanku Koalicije voljnih prethodio je treći ukrajinski napad na Kerčki most za četiri dana. Zbog napada je zaustavljen železnički saobraćaj preko mosta koji povezuje Rusiju s ukrajinskim poluostrvom Krim, koje je Moskva anektirala, a prethodno je zaustavljen drumski. Železnički saobraćaj preko mosta je obnovljen tokom dana, po navodima ruske novinske agencije RIA Novosti.

Deluje da je cilj ukrajinskih napada bio da osramote Putina uoči sastanka s Trampom i predsednikom Kine Si Đinpingom u kineskom Šenženu, da pokažu da se Kijev i dalje pita o ratu i da podriju argument Rusije da je njena pobeda neizbežna.

Napad je izveden nekoliko sati pre početka razgovora u Berlinu. U njima, uz američke izaslanike Kušnera i Stiva Vitkofa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, učestvuje više od 40 evropskih lidera koji podržavaju ratne napore Ukrajine i plaše se da će biti marginalizirani Trampovim direktnim razgovorima s Putinom.

Foto: Win McNamee/Pool Getty Images AsiaPac

Putin je novinarima u Šenženu rekao da će Rusija "odgovoriti na napade" i da to "treba svima da bude jasno", insistirajući da je most civilna imovina.

Tramp je u Kini nazvao Putina "njegovim prijateljem", dok se njegov odnos sa Zelenskim u međuvremenu pogoršao.

Ukrajinski zvaničnici strahuju da bi sudbina njihove zemlje mogla da bude određena dogovorima Trampa i Putina, dok evropske vlade brinu zbog ruske agresije.

Opoziciona Demokratska stranka, pošto je na nedavnim izborima preuzela kontrolu nad oba doma Kongresa SAD, mogla bi da pokrene pitanje američke podrške Ukrajini, koja je veoma smanjena pod Trampom.

Kušner i Vitkof predvode napore Trampove administracije da okonča gotovo petogodišnji rat Rusije i Ukrajine, ali nedavni razgovori u kojima su bili posrednici nisu doneli značajniji napredak.

Kušner je napisao na Iksu da je prioritet Vašingtona na današnjem sastanku u Berlinu da "dodatno ojača blisku koordinaciju s Ukrajinom i Evropom, da rade na jedinstvenom stavu o ključnim elementima trajnog mira i da zajednički pripreme agendu i format za sledeću rundu multilateralnih pregovora".

Na sastanku se razgovara i o tome kako evropske zemlje koje podržavaju Ukrajinu mogu da se uklope u posleratne bezbednosne aranžmane. Ukrajina želi da osigura da je Moskva neće ponovo napasti, dok Rusija želi da zadrži NATO podalje od njenih granica.