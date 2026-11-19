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Ruski predsednik Vladimir Putinrekao je da je u četvrtak održao otvoren i koristan sastanak sa kineskim i američkim kolegom Si Đinpingom i Donaldom Trampom i ocenio da je američki predsednik istinski predan okončanju rata u Ukrajini.

Kazao je da se trilateralni sastanak na marginama samita APEC-a u Šenženu ⁠bavio reformom UN-a, sigurnosnim pitanjima i neširenjem nuklearnog oružja.

Ruski odnosi sa SAD-om mogli bi biti bolji, dodao je Putin, ali i kazao da odnos Trampove administracije prema Moskvi daje „razlog za optimizaciju“.

Putin je rekao i da je Rusija zainteresovana za rešavanje sukoba u Ukrajini, te da priznaje toj zemlji pravo na sigurnost, ali ne na štetu ruske sigurnosti. Kazao je i da se EU kreće prema stvaranju vojno-političkog bloka, što za Rusiju predstavlja izazov.

Rusija ne može prihvatiti nikakav oblik vojne saradnje između Ukrajine i Evropske unije, uključujući moguće raspoređivanje vojnika na ukrajinskom teritoriju, istakao je Putin.

Uz to je dodao da bez promjene političkih elita u pojedinim evropskim zemljama neće biti moguće u potpunosti obnoviti odnose.

Ruski predsednik je ponovio da je Krimski mostisključivo civilni objekat i ne koristi se za prevoz vojne opreme, nakon što je Ukrajina u četvrtak treći put u nedelju dana napala taj objekt, što je bacilo senku na razgovore Putina, Ksija i Trampa.

Putin je posle napada najavio oštar odgovor i dodao da Rusija više neće razmatrati mogućnost obustave napada u Crnom moru i na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.