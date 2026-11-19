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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je danas u Berlinu, posle sastanka "Koalicije voljnih", da Rusija nije ništa postigla pokušajima da podeli Evropu, da bi u narednu rundu razgovora trebalo da budu uključeni evropski lideri i istakao važnost članstva Ukrajine u EU.

Naglasio je da je ruski rat protiv Ukrajine "do sada bio potpuno beznadežan", ali da uprkos tome ruska vlada nastavlja da se bori, posebno, protiv jedinstva Evrope, prenosi Gardijan.

"Želeo bih da kažem apsolutno svima: našim kolegama, novinarima i predstavnicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država, da je jaka Evropa veoma važna ne samo za Ukrajinu u vremenima rata, ona je važna i za Evropu", naglasio je Zelenski.

On je zahvalio svim partnerima na pomoći Ukrajini i na aktivnim naporima koji im obezbeđuju da ostanu čvrsti.

Zelenski je ocenio kao "veoma značajan" predloženi zajam za Ukrajinu u vrednosti od 45 milijardi funti.

sastanak Koalicije voljnih Berlin Foto: CHRISTIAN MARQUARDT / POOL/ACTION PRESS POOL

Takođe je istakao neke od prioritetnih oblasti za Ukrajinu, uključujući mere za zaustavljanje svakodnevnih napada dronovima i potvrdio da su pogođene ambasade Austrije i Holandije, kao i raspoređivanje većeg broja sistema protivvazdušne odbrane.

Pored toga, naveo je da bi u narednu rundu razgovora trebalo da budu uključeni evropski lideri i naglasio važnost bezbednosnih garancija i budućeg članstva Ukrajine u EU.

Zelenski je rekao da je Rusija izgubila 2026. godinu na bojnom polju od Ukrajine, ali da, zanemarujući sva pravila ratovanja, pokušava da svoj neuspeh nadoknadi sprovodeći vazdušni teror nad civilima.

"Rusija pokušava i pokušava da pobedi civilno stanovništvo balističkim raketama. I ovde se ne radi o otpornosti ljudi, već o tome da su to jednostavno nepravedna pravila. Čak i u ratu postoje određena pravila", istakao je Zelenski, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, Putin je poslednjih godinu dana odbijao sve ponude o deeskalaciji i prekidu vatre.

"Od sredine leta ove godine, Putin stalno eskalira svoje napade, posebno upotrebom opasnog oružja: balističkih raketa i raketa 'šahed'. Potrebne su nam posebne zajedničke akcije kako bismo osigurali da imamo pravu odbranu. To nisu samo reči. Rusi su tokom cele godine odbijali sve predloge za deeskalaciju. Razni partneri su im se obraćali povodom ovoga, a Putin ih je sve odbio", istakao je on, preneo je Unian.

sastanak Koalicije voljnih Berlin Foto: Hannah McKay/Pool Reuters

Prema njergovim rečima, Ukrajina, s druge strane, teži deeskalaciji u energetskom sektoru, u Crnom moru i drugim oblicima prekida vatre.

"Rusija je na sve odgovorila istim odgovorom - odbijanjem. Rusija svakodnevno napada Ukrajinu. Samo danas su desetine ljudi ranjene i, nažalost, ima i smrtnih slučajeva. Moje saučešće svim porodicama i prijateljima", kazao je Zelenski.

On je napomenuo da globalna stabilnost zavisi od "glavnih igrača" i da ako oni ne zaustave Putina, to znači da nemaju interesovanja za to.

Ukrajinski predsednik je nazvao ozbiljnom greškom velikih sila pokušaj da odluče o budućnosti bez učešća manjih zemalja.

On tvrdi da ako Tramp, Si i Putin odluče bilo šta o Ukrajini bez njih, to će ostati samo priča.

Zelenski je istakao da rat počinje na bojnom polju, i da je svaki napredak ka miru moguć samo ako postoji prekid vatre na bojnom polju.

Saveznici Ukrajine u formatu "Koalicije voljnih" sastali su se danas u Berlinu, a na agendi su bili vazdušna odbrana, energetika i finansijska podrška.

Sastanak "Koalicije voljnih" održan je nakon što je Tramp nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina prijateljem tokom današnjeg trilateralnog sastanka u Kini.