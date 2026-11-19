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Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da su izveštaji da Iran razvija hemijsko i biološko oružje lažni i optužio Sjedinjene Američke Države da takvim optužbamadobijaju opravdanje da produže rat, upoređujući tu retoriku sa periodom pre rata u Iraku 2003. godine.

"Nakon velike naracije o 'iranskoj nuklearnoj pretnji', američki zvaničnici sada tvrde da postoje indikacije da Iran razvija biološko ili hemijsko oružje!", napisao je Bagei na svom nalogu na mreži X.

Tvrdnje se stalno menjaju, kaže Bagei i ističe da osnovna naracija ostaje uznemirujuće poznata.

"Još jednom se očigledno očekuje da će svet patiti od kolektivne amnezije - slično kao Dori, zaboravna ribica iz filma 'Potraga za Nemom', popularnog animiranog filma iz 2003. godine", navodi Bagei.

On je uporedio sadašnju situaciju sa periodom pre rata u Iraku, kada je tadašnji američki državni sekretar Kolin Pauel održao govor u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija tvrdeći da Irak razvija oružje za masovno uništenje, i podigao bočicu antraksa da bi ilustrovao svoju poentu.

1/6 Vidi galeriju Iran rat u Iranu Foto: Vahid Salemi/AP

"Nisu pronađeni dokazi o programu oružja za masovno uništenje u Iraku nakon američke invazije. Taj trenutak je postao trajni simbol jednog od najsudnonosnijih obaveštajnih propusta i političkih obmana u modernoj istoriji. Posledice su bile katastrofalne - ne samo po irački narod, već i po širi region, pa čak i po samo američko društvo", istakao je Bagei i dodao da se sada služe istom prevarom i da "se suočavamo sa zloslutnim novim izjavama i narativom koji izgleda da prati isti scenario".

Bagei je zapitao da li je svet išta naučio iz pogubnih lekcija iz 2003. godine, ili će dozvoliti da ponovo, u velikim razmerama, javnost bude obmanuta.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je danas da postoje indicije da Iran razmatra razvoj biološkog ili hemijskog oružja.

"Razmatraju gasove, razmatraju biološko oružje, jer smo ih sprečili da se bave nuklearnim naoružanjem", rekao je Tramp, preneo je CBS Njuz.

CNN je prethodno objavio, pozivajući se na sedam američkih zvaničnika, da novi američki obaveštajni podaci ukazuju na to da Iran razrađuje planove za potencijalni napad na visoke zvaničnike administracije američkog predsednika Donalda Trampa detonacijom prljave bombe ili upotrebom hemijskog oružja u Vašingtonu, ali da za sada nema pokazatelja da je Teheran doneo odluku da takav napad izvede.