Ruske snage izvele su masovni napad na energetsku i transportnu infrastrukturu u Kijevu i drugim ukrajinskim oblastima, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Pogođena su preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i skladišni terminali koji se koriste za proizvodnju i skladištenje krstarećih raketa, bespilotnih letelica velikog i srednjeg dometa, kao i objekti energetske i transportne infrastrukture u Kijevu, Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj, Lavovskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti - navodi se u saopštenju ministarstva.

U napadu su, kako je precizirano, pogođene i luke u Odeskoj oblasti, kao i plovila koja se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga.

U ruskom Ministarstvu odbrane istakli su da je tokom napada korišćeno visokoprecizno naoružanje bazirano na kopnu, moru i u vazduhu, kao i bespilotne letelice.

- Kao odgovor na neprijateljske akcije, ruska vojska gađa centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. Vojska primenjuje jurišne dronove i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na celokupnoj teritoriji Ukrajine - navodi se u saopštenju koje prenosi agencija RIA Novosti.