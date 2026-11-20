TRAMP NAZVAO PUTINA "PRIJATELJEM" Pogledajte kako je Zelenski reagovao na to, njegov potez postao je viralan (VIDEO)
- Trampov srdačan susret sa Putinom u Šendženu izazvao je kritike evropskih lidera, koji upozoravaju da Rusija nije prijatelj
- Evropski saveznici strahuju od dogovora velikih sila bez Ukrajine, dok Merc odbacuje poređenje sa Jaltskom konferencijom
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na prilično upečatljiv način reagovao je na prisnost koju je američki predsednik Donald Tramp pokazao prema ruskom lideru Vladimiru Putinu tokom njihovog susreta u kineskom Šendženu.
Kada su ga novinari pitali šta misli o tome što je Tramp Putina pozdravio rečima "moj prijatelj", Zelenski nije izgovorio nijednu reč. Samo je slegnuo ramenima, okrenuo se i zajedno sa evropskim liderima napustio binu.
Scena se odigrala u Berlinu, gde se ukrajinski predsednik sastao sa evropskim liderima koji su se okupili kako bi iskazali podršku Ukrajini.
Trampov pozdrav izazvao kritike u Evropi
Tramp je tokom susreta sa Putinom u kineskom Šendženu, uoči trilateralnih razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, pokazao izrazitu srdačnost prema ruskom predsedniku.
- Ko je on? On je moj prijatelj - našalio se Tramp prilikom ulaska u prostoriju, nakon čega se rukovao sa Putinom.
Takav pozdrav izazvao je kritike pojedinih evropskih lidera. Poljski premijer Donald Tuskporučio je da Putin "nije naš prijatelj i nikada neće biti", dok je danska premijerka Mete Frederiksen upozorila da bi sastanak mogao dodatno da ohrabri ruskog predsednika.
Strah od nove Jalte
Susret američkog, ruskog i kineskog predsednika izazvao je zabrinutost evropskih saveznika da bi velike sile mogle da pregovaraju o budućnosti Ukrajine bez njenog neposrednog učešća.
Evropski lideri okupljeni u Berlinu naglasili su da se o evropskoj bezbednosti ne može odlučivati bez Evrope i Ukrajine.
Nemački kancelar Fridrih Merc odbacio je mogućnost dogovora po uzoru na Jaltsku konferenciju iz 1945. godine, istakavši da takav pristup ne bi doneo mir.
Tramp je, sa druge strane, nastavio da tvrdi da Putin želi da postigne sporazum o okončanju rata.
Zelenski pritom nije direktno komentarisao Trampove reči. Njegovo sleganje ramenima ostalo je jedini odgovor na novinarsko pitanje.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)