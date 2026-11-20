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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na prilično upečatljiv način reagovao je na prisnost koju je američki predsednik Donald Tramp pokazao prema ruskom lideru Vladimiru Putinu tokom njihovog susreta u kineskom Šendženu.

Kada su ga novinari pitali šta misli o tome što je Tramp Putina pozdravio rečima "moj prijatelj", Zelenski nije izgovorio nijednu reč. Samo je slegnuo ramenima, okrenuo se i zajedno sa evropskim liderima napustio binu.

Scena se odigrala u Berlinu, gde se ukrajinski predsednik sastao sa evropskim liderima koji su se okupili kako bi iskazali podršku Ukrajini.



Trampov pozdrav izazvao kritike u Evropi



Tramp je tokom susreta sa Putinom u kineskom Šendženu, uoči trilateralnih razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, pokazao izrazitu srdačnost prema ruskom predsedniku.

- Ko je on? On je moj prijatelj - našalio se Tramp prilikom ulaska u prostoriju, nakon čega se rukovao sa Putinom.

Takav pozdrav izazvao je kritike pojedinih evropskih lidera. Poljski premijer Donald Tuskporučio je da Putin "nije naš prijatelj i nikada neće biti", dok je danska premijerka Mete Frederiksen upozorila da bi sastanak mogao dodatno da ohrabri ruskog predsednika.



Strah od nove Jalte



Susret američkog, ruskog i kineskog predsednika izazvao je zabrinutost evropskih saveznika da bi velike sile mogle da pregovaraju o budućnosti Ukrajine bez njenog neposrednog učešća.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin Donald Tramp Si Đinping samit APEC Šendžen Kina Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press

Evropski lideri okupljeni u Berlinu naglasili su da se o evropskoj bezbednosti ne može odlučivati bez Evrope i Ukrajine.

Nemački kancelar Fridrih Merc odbacio je mogućnost dogovora po uzoru na Jaltsku konferenciju iz 1945. godine, istakavši da takav pristup ne bi doneo mir.

1/11 Vidi galeriju Sastanak lidera zemalja članica "Koalicije voljnih" u Berlinu Foto: Lisi Niesner/Pool REUTERS, HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Markus Schreiber/AP

Tramp je, sa druge strane, nastavio da tvrdi da Putin želi da postigne sporazum o okončanju rata.