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Peng Lijuen, supruga kineskog predsednika Si Đinpinga, jutros je održala zajedničku aktivnost na Trgu kulture zaliva Šendžen sa suprugama lidera ili predstavnika ekonomija Azijsko- pacifičke ekonomske saradnje (APEK), koji učestvuju na 33. sastanku ekonomskih lidera APEK-a.

Peng je pozvala gošće da posete izložbu „Nasleđe i inovacije nematerijalnog kulturnog nasleđa Lingnana“.

Sve su gošće bile radosne i uzbuđene, a povremeno su zastajale da pogledaju prelepe zanatske proizvode nematerijalne baštine. Zajedno su uživale u malim umetničkim prikazima karakterističnim za Lingnan i iskusile digitalni prikaz ulica sa arkadama.

Tom prilikom, Peng Lijuen srdačno je razgovarala sa gošćama i rekla da je Lingnan kultura važna grana kineske kulture, pokazujući mudrost zajedničkog života ljudi i prirode, kao i da Kina želi da pojača kulturnu razmenu i uzajamno učenje sa svim stranama. Gošće su pohvalile dugu istoriju i bogatu tradiciju kineske kulture, duboko su se divile dostignućima kineske moderne izgradnje i radovale su se produbljivanju razmene i saradnje sa Kinom.