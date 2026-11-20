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IZDATO UPOZORENJE NA VAZDUŠNU OPASNOST, GRAĐANIMA NAREĐENO - "BEŽITE NA SIGURNO" Uzbuna u članici EU: Obustavljeni letovi, podignuti borbeni lovci
- Centar za bezbednost poljske vlade izdao je upozorenje na opasnost od vazdušnog napada za delove Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva.
- Stanovnicima je poručeno da pronađu bezbedno mesto i prate uputstva nadležnih službi.
- Zbog aktivnosti vojne avijacije obustavljen je vazdušni saobraćaj na aerodromu u Žešovu.
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Centar za bezbednost poljske vlade izdao je jutros upozorenje na opasnost od vazdušnog napada za delove Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva, pozivajući stanovnike da pronađu bezbedno mesto i postupaju prema uputstvima nadležnih službi.
Kako je preneo PAP, upozorenje se odnosi na više okruga u oba vojvodstva, uključujući Lublin, Zamošć, Helm, Ržešov, Pržešil, Sanok i Krosno.
U poruci upućenoj stanovnicima navedeno je da pronađu bezbedno mesto, prate uputstva službi i očekuju dalja obaveštenja.
Poljska agencija za vazdušnu plovidbu (PANSA) saopštila je na platformi Iks da je, zbog aktivnosti vojne avijacije, obustavljen vazdušni saobraćaj na aerodromu u Žešovu.
(Kurir.rs)
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