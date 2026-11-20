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Elbridž Kolbi, zamenik američkog sekretara odbrane za politiku, naglo je napustio sastanak u Briselu, održan u okviru "Ramštajn formata", nakon što je kritikovao ukrajinske udare dugog dometa po Rusiji.

Tokom napetog sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, održanog 17. novembra, Kolbi je kritikovao Kijev zbog napada na Rusiju, tvrdeći da oni nemaju značajnu vojnu vrednost.

Eldridž Kolbi Foto: SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon toga, zamenik Pita Hegseta je odmah napustio sastanak, propustivši brifing iza zatvorenih vrata o situaciji na bojnom polju u Ukrajini, koji je izneo ukrajinski ministar odbrane Jevhen Hmara.

Prema rečima nemačkih izvora koji su za britanski "Telegraf" govorili pod uslovom anonimnosti, ponašanje predstavnika Pentagona izazvalo je ozbiljnu zabrinutost da administracija Donalda Trampa čvrsto staje na stranu Rusije, protiv Ukrajine i njenih evropskih saveznika.

U jednoj od svojih do sada najsmelijih operacija udara duboko u neprijateljsku teritoriju, Ukrajinci su u ponedeljak uništili deo Kerčkog mosta, koji povezuje Rusiju sa Krimom, a koji se dugo smatrao simbolom širenja ruske države.

- Kolbijev stav iznenadio je nemačke, britanske i druge evropske zvaničnike prisutne na sastanku; oni smatraju da su udari duboko unutar ruske teritorije vojno efikasni i da doprinose destabilizaciji Putinovog režima - navodi "Telegraf".

Jedan nemački izvor ukazao je na ironiju u američkom stavu, s obzirom na to da su se SAD u velikoj meri oslanjale na udare dugog dometa tokom haotičnog rata koji su pokrenule protiv Irana.

- Kako Amerikanci mogu da izvode udare duboko unutar Irana, a zatim kritikuju zemlju koja se brani od nezakonitog napada koristeći upravo takve udare - upitali su Nemci.

Drugi izvor je potvrdio da je Kolbi ranije napustio sastanak, uz obrazloženje da mora da stigne na let.

- Kolbi je očigledno bio više na strani Rusije nego Ukrajine, s obzirom na to da vojna strategija usmerena isključivo na liniju fronta i udare srednjeg dometa onemogućava sprečavanje ruskog operativno-strateškog uspeha. U toj prostoriji, Sjedinjene Države su bile jedina zemlja koja je podržavala rusku verziju događaja, umesto stava Ukrajine i ostatka koalicije - dodao je izvor.

Odgovarajući na primedbe američkog zvaničnika, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus uzvratio je da fokus ne bi trebalo da bude na kritikovanju ukrajinskih udara po ruskim vojnim ciljevima, već na ruskim napadima na ukrajinsko civilno stanovništvo.

Boris Pistorijus Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Britanski ministar odbrane Ves Striting podržao je Pistorijusa, dodajući da udari duboko unutar ruske teritorije iscrpljuju agresora, te da ukrajinski napad na Kerčki most pokazuje "ukrajinsku domišljatost u odbrani".

Štaviše, Ujedinjeno Kraljevstvo je najavilo novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan 260 miliona funti, koji će uključivati više od 1.000 dronova dugog dometa.

Neki od njih su sposobni da pogode ciljeve na udaljenosti većoj od 1.000 kilometara, uključujući vojne objekte daleko iza linije fronta. Kako je navela britanska vlada, Ukrajina će dobiti borbene dronove sposobne da nose teške bojeve glave i uništavaju ciljeve jednim udarom. Ovo se posebno odnosi na mogućnost napada na objekte unutar ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i na druge legitimne vojne ciljeve koji se nalaze daleko od linije fronta.