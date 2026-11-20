MOGUĆE GAĐANJE AMERIČKIH VOJNIH BAZA U EVROPI! Stiglo dramatično upozorenje iz Irana, samo čekaju naređenje ajatolaha, spomenuli i ostrvo Dijego Garsija!
- Portparol Hosein Mohebi kaže da su iranske raketne sposobnosti dovoljne i za domet do ostrva Dijego Garsija
- Upozorio je i da bi svaka država sa čije teritorije SAD napadnu Iran mogla da postane meta odgovora
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je da Iranima sposobnost da gađa američke vojne baze u Evropi i izvodi odmazdne vojne operacije bez geografskih ograničenja, ukoliko takvo naređenje izda vrhovni vođa Islamske revolucije, ajatolah Sejed Modžtaba Hoseini Hamnei.
Portparol IRGC-a, brigadni general Hosein Mohebi, izjavio je u četvrtak, obraćajući se novinarima, da su iranske raketne sposobnosti dovoljne za izvođenje takvih operacija.
- Naše raketne sposobnosti su takve da, ukoliko vrhovni vođa Islamske revolucije izda naređenje, možemo da izvodimo operacije bez geografskih ograničenja - rekao je Mohebi.
On je podsetio da je ranije, po naređenju pokojnog vrhovnog vođe Islamske revolucije, ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, domet iranskih raketa bio ograničen na 2.000 kilometara.
- Ukoliko vrhovni vođa Islamske revolucije izda naređenje, imamo i sposobnost da gađamo američke baze u Evropi. Ranije smo demonstrirali svoje raketne sposobnosti sa dometom od 4.500 kilometara, što obuhvata i ostrvo Dijego Garsija - dodao je on.
Komentarišući tvrdnje CNN-a o upotrebi takozvane prljave bombe, general Mohebi rekao je da je reč o lažnim optužbama koje su "izmislili neprijatelj i cionistički režim".
- Ako budemo želeli nešto da uradimo, to ćemo hrabro i javno saopštiti - poručio je on.
Takođe je upozorio da će se Sjedinjene Američke Države suočiti sa odgovarajućim odgovorom ukoliko napadnu iranske brane.
- Ukoliko utvrdimo da su SAD izvele vojnu akciju protiv Irana sa teritorije neke druge države, bilo gde u svetu, ta država će postati naša meta i u to nema nikakve sumnje - upozorio je portparol IRGC-a.