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Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je da Iranima sposobnost da gađa američke vojne baze u Evropi i izvodi odmazdne vojne operacije bez geografskih ograničenja, ukoliko takvo naređenje izda vrhovni vođa Islamske revolucije, ajatolah Sejed Modžtaba Hoseini Hamnei.

1/3 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

Portparol IRGC-a, brigadni general Hosein Mohebi, izjavio je u četvrtak, obraćajući se novinarima, da su iranske raketne sposobnosti dovoljne za izvođenje takvih operacija.

- Naše raketne sposobnosti su takve da, ukoliko vrhovni vođa Islamske revolucije izda naređenje, možemo da izvodimo operacije bez geografskih ograničenja - rekao je Mohebi.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

On je podsetio da je ranije, po naređenju pokojnog vrhovnog vođe Islamske revolucije, ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, domet iranskih raketa bio ograničen na 2.000 kilometara.

- Ukoliko vrhovni vođa Islamske revolucije izda naređenje, imamo i sposobnost da gađamo američke baze u Evropi. Ranije smo demonstrirali svoje raketne sposobnosti sa dometom od 4.500 kilometara, što obuhvata i ostrvo Dijego Garsija - dodao je on.

1/10 Vidi galeriju Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

Komentarišući tvrdnje CNN-a o upotrebi takozvane prljave bombe, general Mohebi rekao je da je reč o lažnim optužbama koje su "izmislili neprijatelj i cionistički režim".

- Ako budemo želeli nešto da uradimo, to ćemo hrabro i javno saopštiti - poručio je on.

1/7 Vidi galeriju Ostrvo Dijego Garsija Foto: Profimedia, Google Maps, Shutterstock

Takođe je upozorio da će se Sjedinjene Američke Države suočiti sa odgovarajućim odgovorom ukoliko napadnu iranske brane.