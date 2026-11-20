Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poljskaistražuje moguće narušavanje svog vazdušnog prostora od strane neidentifikovanih letelica, nakon što je prijavljena eksplozija na istoku zemlje tokom masovnog ruskog raketnog i napada dronovima na Ukrajinu, u kojem je u petak, 20. novembra, poginulo najmanje pet osoba.

Incident se dogodio oko 6:30 časova, kada su neidentifikovani vazdušni objekti verovatno ušli u poljski vazdušni prostor, saopštila je Operativna komanda Oružanih snaga Poljske.

Vojska je navela da analizira radarske podatke i istražuje izveštaje o mogućem padu objekta. Očevici su prijavili snažnu eksploziju u blizini sela Hmelek. Na snimku koji kruži internetom navodno se vidi bljesak, nakon čega je usledila eksplozija.

Na jednom od snimaka na mreži "Iks" navodi se kako je ruska krstareća raketa H-101 pala na teritoriju Poljske, svega 80 kilometara od ukrajinske granice.

Poljska vojska za sada nije potvrdila šta je izazvalo eksploziju niti da li je neki objekat zaista narušio vazdušni prostor zemlje.

Iz predostrožnosti, vlasti su podigle stepen pripravnosti poljskog sistema protivvazdušne odbrane. Aerodrom u Žešovu takođe je privremeno obustavio rad zbog pretnje.

Ranije je izdato upozorenje na vazdušnu opasnost u istočnom poljskom gradu Lublinu, gde su se oglasile sirene. Stanovnici su dobili hitno upozorenje Centra za državnu bezbednost, u kojem su obavešteni o mogućem vazdušnom napadu.

- Pretnja od vazdušnog napada. Pronađite bezbedno mesto. Postupajte prema uputstvima hitnih službi. Sačekajte dalja obaveštenja - navodi se u upozorenju, prenosi Radio Lublin.

Upozorenja su dobili i stanovnici Potkarpatskog vojvodstva. Centar za državnu bezbednost saopštio je da je povećan stepen pripravnosti poljskog sistema protivvazdušne odbrane.

Poljska je prethodno podigla vojne avione i pojačala nadzor svog vazdušnog prostora zbog raketnih aktivnosti u blizini zapadnih granica Ukrajine.