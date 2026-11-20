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Pogubljenje Reinalda Denesa u Teksasu u četvrtak trajalo je više od sat vremena dok se zatvorsko osoblje mučilo da pronađe venu za smrtonosnu injekciju. Denes, osuđen za ubistvo, glasno je vikao tokom postupka i molio za ublažavanje bola. Zatvorski zvaničnici kažu da su poštovali sve propisane procedure.

U kratkoj završnoj izjavi, Denes je rekao voljenima da se oseća blagosloveno "očevom ljubavlju" koju je doživeo tokom proteklih 30 godina, a zatim se okrenuo upravniku: "Idi, upravniče!" Gotovo odmah je viknuo: "Boli! Idi! Idi!", psovao i molio "oca" da "ukloni ovaj bol". "Pusti me, oče", ponovio je. "Pusti me... Ovde sam. Bio sam tvoj sin svih ovih godina".

Zatim je viknuo: "Desna noga me ubija!" i opisao bol kao grč. Nakon još jedne kletve, zastenjao je i rekao: "Ne mislim da je ovo normalno. Uzmi me, oče. Ne dozvoli da ovako patim. Hajde".

Nakon tri glasna jecaja, Denes je počeo da hropće. Zvuk se čuo osam puta i postajao je tiši, a zatim je počeo plitko da diše. Postupak je završen u 19:07, tačno 63 minuta nakon što je vezan. Lekar ga je proglasio mrtvim minut kasnije.

Reinald Denes, osuđenik na smrt pogubljen u Teksasu Foto: Texas Department of Criminal Justice

Više neuspešnih pokušaja ubacivanja igle

Portparolka zatvora Amanda Hernandez potvrdila je da je bilo više neuspešnih pokušaja pre nego što je tim uspeo da ubaci igle u Denesovo levo stopalo i levu stranu vrata.

Nije znala tačan broj pokušaja, ali je napomenula da su ta mesta bila u skladu sa državnim protokolima. Takođe je sugerisala da je Denes možda preuveličavao bol, jer je počeo da se žali čak i pre nego što je injekcija počela, kao i na bol u delovima tela gde igla nije bila umetnuta. Na pitanje da li se pretvara, rekla je: "Mislim da jeste, bilo je indikacija... Nije bilo ničeg abnormalnog sa naše strane".

Dodala je da ovo nije prvi put da je intravenska infuzija morala da se postavi na alternativna mesta, niti da se zatvorenik odmah žalio na bol.

Slučaj dolazi u trenutku kada se smrtna kazna ponovo ispituje u Sjedinjenim Državama, nakon neuspelog pogubljenja Kriste Pajk u Tenesiju u septembru. Ona je preživela dve doze pentobarbitala, sedativa koji se koristi u pogubljenjima. Njeni advokati kažu da lek verovatno nije pravilno ušao u njen krvotok.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Ubistvo trgovca dijamantima

Denes je proglašen krivim za teško ubistvo Janoša Suksa, trgovca dijamantima koji je pronađen sa višestrukim prostrelnim ranama u svojoj kancelariji u Hjustonu u januaru 1996. Denes, dizajner nakita, imao je kancelariju u istoj zgradi.

Na suđenju, čistačica je svedočila da je otključala zadnja vrata zgrade na Denesov nagovor, dozvolivši njemu i njegovom bratu da uđu. Takođe je, kako joj je rečeno, odvukla pažnju čuvara obezbeđenja, koji je dva puta upucan. Čuvar obezbeđenja je preživeo i identifikovao Denesa kao napadača.

Policija je pronašla prazan sef u Susovoj kancelariji. Dijamanti i oko 200.000 dolara u gotovini koje je Suks navodno tamo čuvao nikada nisu pronađeni. Denesovi advokati su kasnije tvrdili da nema dovoljno dokaza da se dokaže da je on počinio ubistvo.

Njegov brat, Hoze Albert Denes, priznao je krivicu za ubistvo u istom slučaju godinu dana nakon presude i osuđen je na 45 godina zatvora. Uslovno je pušten iz zatvora 2019. godine.

Dženis Kouplend, supruga ranjenog radnika obezbeđenja Dejvida Kouplenda, koji je preminuo pre pet godina, bila je svedok pogubljenja. "Dejvid je uvek mislio da će ga Reinaldo nadživeti. Nažalost, bio je u pravu", rekla je. "Konačno, posle 30 godina, pravda je zadovoljena".

Rekordan broj pogubljenja na Floridi

Dens je bio druga osoba pogubljena tog dana u SAD. Ranije je Florida izvršila svoje rekordno 20. pogubljenje u godini. Tomas Mičel Overton (71) je pogubljen, osuđen za ubistvo trudne Suzan MakAjvor i njenog supruga Majkla tokom provale 1991. godine.

Florida, pod republikanskim guvernerom Ronom DeSantisom, izvršila je više od polovine od 39 pogubljenja u SAD ove godine. DeSantis, čiji mandat ističe u januaru, potpisao je naredbe koje će dovesti do rekordnih 19 pogubljenja u 2025. Florida planira još dva pogubljenja u decembru.

Overton je negirao krivicu u svojoj poslednjoj izjavi. "Nikada nisam nikoga seksualno napao. Nikada nisam nikoga ubio", rekao je, tvrdeći da nikada nije bio u kućama žrtava. Smrtonosna injekcija je počela odmah nakon toga, a smrt je proglašena u 18:19.

Tela MakAjvorovih pronađena su u njihovom domu u Tavernijeu 22. avgusta 1991. godine. Obdukcija je pokazala da su zadavljeni, a Suzan MakAjvor, koja je bila u osmom mesecu trudnoće, takođe je silovana. Istražitelji su godinama imali DNK sa mesta zločina, ali bez podudaranja, sve dok Overton nije uhapšen 1996. godine zbog nepovezane provale. Njegov DNK se podudarao sa DNK iz kuće MakAjvorovih, a on je osuđen 1999. godine.