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Kina je spremna da sa Crnom Gorom razmotri mogućnosti podizanja nivoa bilateralnih odnosa, nastavi da produbljuje kontakte i saradnju u svim oblastima i bude njen dugoročni i pouzdani strateški partner, poručio je kineski ambasador u Crnoj Gori Čen Sijufengna akademskom simpozijumu "Odnosi Kine i Crne Gore u susret budućnosti", koji je juče održan na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

On je izrazio očekivanje da će Crna Gora i dalje koordinirati saradnju u oblasti zaštite životne sredine u okviru Mehanizma saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope i da će dati još veći doprinos unapređenju ovog mehanizma i zelenom razvoju regiona. Dr Mladen Grgić, bivši savetnik predsednika Crne Gore i saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, govorio je o kineskom modelu razvoja i njegovom značaju za zemlje koje nastoje da unaprede sopstvene razvojne politike:

„Kina je danas za mnoge zemlje primer razvoja. Zemlje u razvoju gledaju kinesko iskustvo, ne da bi ga kopirale, nego da bi iz njega uzele ono što odgovara njihovim prilikama: kako se gradi infrastruktura, kako se planira dugoročno, kako se siromaštvo smanjuje sistemski. Od Kine možemo da naučimo kako nema prečica u razvoju i kako nema brzih cesta do bogatstva“, kazao je Grgić. „Kina je danas važan ekonomski, kulturni i politički partner naše zemlje“, kazao je dekan Fakulteta političkih nauka prof. dr Boris Vukićević, ističući njen tehnološki napredak, urbani razvoj i ekološku svest. Ocenio je da Crna Gora daljom saradnjom sa Kinom može mnogo da nauči, posebno u nauci i umetnosti.