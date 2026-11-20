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Mađarska bi u petak trebalo da povuče svoje primedbe na poslednja dva pregovaračka klastera Ukrajine za pristupanje EU, navode diplomate, čime će Kijevu i Moldaviji biti omogućeno da započnu pregovore o svim aspektima članstva u EU.

Mađarska će na sastanku ambasadora EU u petak ukinuti veto na otvaranje poslednja dva pregovaračka klastera Ukrajine za pristupanje Uniji, rekli su za Juronjuz dva diplomatska izvora. Andraš Biro-Nađ, mađarski državni sekretar za poslove EU u kabinetu premijera, nagovestio je ovaj potez tokom rasprave o proširenju uoči sastanka Saveta za opšte poslove u četvrtak u Briselu.

Budimpešta je dugo kočila kandidaturu Ukrajine za članstvo blokiranjem otvaranja pregovaračkih klastera. Taj veto je takođe usporio kandidaturu Moldavije, koja je i dalje povezana sa ukrajinskom.

Promena stava nakon smene Vitora Orbana

Stav Mađarske počeo je da se menja nakon što je Peter Mađar smenio Viktora Orbana posle 16 godina na vlasti. Prvi pregovarački klaster otvoren je u junu, drugi u julu, a još dva u oktobru. Prošlog meseca Kijev i Budimpešta postigli su sporazum o pravima mađarske nacionalne manjine u zapadnoj Ukrajini, koji je ukrajinski parlament potom i usvojio.

1/9 Vidi galeriju Peter Mađar, premijer Mađarske Foto: BOGLARKA BODNAR/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI, ZOLTAN BALOGH/MTI

Mađarska vlada je tada bila spremna da krene dalje, ali je odložila otvaranje poslednja dva klastera za još nekoliko nedelja.

Godine antiukrajinske retorike pod Orbanom učinile su ovaj potez politički teškim na domaćem planu.

Mađar i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održali su svoj prvi bilateralni sastanak na marginama poslednjeg samita Evropskog saveta u Briselu 16. oktobra, što je označilo još jedan korak u otopljavanju odnosa između dva suseda.

1/4 Vidi galeriju Peter Mađar i Volodimir Zelenski na EU samitu Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Nakon što Mađarska u petak potvrdi ukidanje veta, Ukrajina i Moldavija bi trebalo da otvore sve pregovaračke klastere, uključujući i neka od najosetljivijih poglavlja, poput onih o životnoj sredini i poljoprivredi.

Poljoprivreda će biti posebno osetljivo pitanje za Kijev. Evropska komisija je predložila da se za određene ukrajinske poljoprivredne proizvode ograniči pristup fondovima EU i evropskom tržištu, pod pritiskom zemalja poput Poljske i Francuske.

Ukrajinski premijer Sergij Korecki izjavio je za Juronjuz da Kijev ne može da prihvati trajno isključivanje svojih poljoprivrednika sa evropskog tržišta, već da te mere moraju biti prelazne i proporcionalne.