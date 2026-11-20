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Presuda najvišeg suda Ujedinjenih nacija, prema kojoj su bezbednosne snage Mjanmara sprovele državno organizovani genocid nad muslimanskom manjinom Rohindža, nepravedna je, izjavila je u petak predstavnica vlade te zemlje.

Odluka Međunarodnog suda pravde (MSP) nije doneta jednoglasno, a Mjanmar je nepravedno optužen, izjavila je portparolka vlade Khaing Khaing Soe.

Presuda je doneta sedam godina nakon što je Gambija, država sa većinski muslimanskim stanovništvom, pokrenula postupak protiv Mjanmara.

1/6 Vidi galeriju Rohindže Foto: Reuters/Andrew RC Marshall, EPA

Reč je o prvom slučaju u kojem je ovaj sud proglasio jednu državu odgovornom za genocid. Takođe, ovo je tek četvrti put od nacističkog Holokausta da je neki međunarodni sud zaključio da su ispunjeni pravni uslovi za dokazivanje genocida.

- Naša zemlja je nepravedno optužena - izjavila je Khaing Khaing Soe na konferenciji za novinare u prestonici Nejpjidou.

- Želim da kažem da ovu odluku nisu jednoglasno podržali svi i da ona nije pravedna - dodala je portparolka.

Sudije su utvrdile da je vojska Mjanmara izvršila masovna pogubljenja muškaraca i dečaka, počinila rasprostranjena silovanja i seksualno nasilje nad ženama iz naroda Rohindža, kao i da je tokom takozvanih operacija čišćenja spalila ili sravnila sa zemljom stotine sela.

Rohindže, koje su dugo bile izložene progonu u Mjanmaru sa većinski budističkim stanovništvom, suočavaju se sa sve većim nasiljem u svojoj ratom zahvaćenoj domovini, kao i sa pogoršanjem uslova života u prenatrpanim izbegličkim kampovima u susednom Bangladešu, gde živi oko 1,2 miliona pripadnika ove zajednice.

Vođa vojne hunte Mjanmara Foto: EPA / Stringer

U presudi se navodi da Mjanmar ima obavezu da obešteti Rohindže zbog počinjenih kršenja prava, pri čemu će visina odštete biti naknadno utvrđena. Takođe, zemlja mora da omogući "bezbedan i dostojanstven povratak" pripadnicima naroda Rohindža koji su raseljeni zbog nezakonitih postupaka Mjanmara.

Hiljade izbeglica Rohindža koje žive u prostranim kampovima u Bangladešu proslavile su presudu, ali i dalje nije jasno kada će moći da se vrate u svoju domovinu.

Rohindža muslimanke iz Mjanmara Foto: EPA

Iako su odluke Međunarodnog suda pravde, koji rešava sporove između država i odlučuje o navodnim kršenjima međunarodnih ugovora, konačne, ovaj sud ima veoma ograničene mogućnosti da obezbedi njihovo sprovođenje.

U presudi od 191 strane pominje se i Rojtersova istraga o ubistvu deset muslimana Rohindža u mestu In Din, 7. septembra 2017. godine, kao i kasnije hapšenje dvojice novinara te agencije, koji su proveli više od 500 dana u zatvoru.