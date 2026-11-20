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Floridaje izvršila 20. smrtnu kaznu od početka godine, čime je postavila novi godišnji rekord, preneo je danas AP.

Tomas Mičel Overton (71) pogubljen je smrtonosnom injekcijom u državnom zatvoru na Floridi, nakon što je osuđen za ubistvo bračnog para Majkla i Suzan Mekajvor i njihovog nerođenog deteta tokom provale u njihov dom u avgustu 1991. godine.

Supružnici su pronađeni zadavljeni, a Suzan, koja je bila u osmom mesecu trudnoće, bila je i silovana.

Overton je u poslednjoj izjavi negirao da je provalio u kuću i napao supružnike.

On je osuđen 1999. godine, nakon što je DNK uzorak uzet od njega povezan sa dokazima pronađenim na mestu zločina.

Florida je sa 20 pogubljenja premašila prošlogodišnji rekord od 19 egzekucija, a za decembar su planirana još dva pogubljenja.

Od ukupno 38 egzekucija izvršenih u SAD ove godine, više od polovine sprovedeno je na Floridi.