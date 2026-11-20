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Rusija je prvi put u poslednjih šest meseci angažovala plovila iz svoje Crnomorske flote tokom kombinovanog napada na Ukrajinu, izvevši više od 20 lansiranja raketa, izvestio je Ukrinform 20. novembra.

Portparol ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk potvrdio je da su ruski ratni brodovi i podmornice učestvovali u noćnom napadu, čime je okončan šestomesečni period bez ruskih pomorskih raspoređivanja u Crnom moru.

- Danas su, prvi put posle šest meseci, isplovili na more i upotrebili svoje brodove - objasnio je Pletenčuk tokom televizijskog uključenja.

Prema Pletenčukovim rečima, ruski površinski ratni brodovi lansirali su rakete iz svoje luke, dok su podmornice delovale van pomorske baze jer iz nje ne mogu da ispaljuju rakete.

Širi kombinovani napad na Ukrajinu

Dodao je da je Rusija unapred planirala učešće Crnomorske flote, zajedno sa širim kombinovanim napadom na Ukrajinu. Ruske snage su tokom noćnih udara gađale i Kijev.

Ukrajinske vlasti su prijavile oštećenja na četiri mosta u prestonici, uključujući Podilsko-Voskresenski, Darnicki, Južni i Severni most. Prema podacima gradskih vlasti, najmanje šest osoba je poginulo, a 15 je povređeno.

Povratak flote na otvoreno more usledio je nakon dužeg perioda tokom kojeg su ruski komandanti, očigledno strahujući od gubitka ratnih brodova na moru, držali plovila u luci i ispaljivali krstareće rakete "Kalibar" direktno iz svoje baze u Novorosijsku.