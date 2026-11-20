Slušaj vest

Vlasti u Arkanzasu, u SAD, ponovo su otvorile istragu o navodnom samoubistvu jedne žene, nakon što je njen sin takođe preminuo u događaju koji je policiji prijavljen kao samoubistvo ili pokušaj samoubistva.

Bridžet Suzana Štraus (49) preminula je u septembru, manje od dva meseca pre nego što je njen sin, dvadesetjednogodišnji Majkl Hadson Pejdž, 7. novembra pronađen mrtav sa prostrelnim ranama u kući u mestu Momel, u Arkanzasu.

Suprug Bridžet Štraus, Skot Štraus, koji je bio Pejdžov očuh, uhapšen je i optužen za ubistvo u vezi sa smrću Pejdža, saopštila je Kancelarija šerifa okruga Pulaski.

Policija, koja je izašla na lice mesta u Momelu nakon prijave o neprirodnoj smrti, zatekla je Pejdža sa smrtonosnim prostrelnim ranama. Međutim, prema navodima medija, dokazi pronađeni na licu mesta nisu se poklapali sa tvrdnjom o samoubistvu, što je pokrenulo dodatna pitanja.

Prema sudskom dokumentu do kojeg je došla televizija KATV, Skot je navodno rekao policiji da se posvađao sa Pejdžom, a da ga je kasnije pronašao mrtvog.

Policija je, navodno, pronašla tragove krvi ispod Skotovih noktiju, u njegovom uhu, kao i na njegovoj obući. Takođe, u kući je zatečen nered: tragovi krvi u kuhinji, peškir za kupanje pored Pejdža, kao i papirni ubrusi koji su, sudeći po izgledu, korišćeni za brisanje krvi, navodi se u dokumentu.

Skot Štraus Foto: Maumelle Police Department

Policija dalje navodi da su uočili prevrnutu stolicu, kuhinjski sto pomeren sa svog mesta, kao i municiju rasutu u blizini sefa za oružje, koji je bio otvoren.

Vlasti su sada ponovo otvorile istragu o smrti Bridžet Štraus, koja je prvobitno bila okarakterisana kao samoubistvo.

U saopštenju koje prenosi KARK, Kancelarija šerifa okruga Pulaski navela je da su, "s obzirom na nedavne događaje u Momelu", odlučili da "ponovo razmotre jedan raniji slučaj koji spada u njihovu nadležnost".

Iz ove kancelarije su za pomenute medije potvrdili da se istraga odnosi na smrt Bridžet Štraus.

Za sada nije u potpunosti jasno šta tačno istražuju, niti šta je dovelo do ovakvog razvoja događaja. Kada ih je kontaktirao magazin "People", kancelarija šerifa nije odgovorila na nekoliko zahteva za komentar.

Na svojim profilima na društvenim mrežama, Bridžet je delila emotivne, a ponekad i šaljive fotografije sebe i svoje porodice.

- Najbolji prijatelj, vođa naše "plemena", saučesnik u nestašlucima, sjajan tata, suprug, srodna duša i čuvar mog srca - napisala je u objavi iz marta 2025. godine, uz fotografiju na kojoj je sa Skotom.

U onlajn čitulji objavljenoj nakon njene smrti, bliski ljudi su je opisali kao osobu "veselog duha i tople ličnosti".

Kao veliki ljubitelj prirode, uživala je u kampovanju i pecanju. "Takođe je gajila strast prema nakitu i pronalazila veliku radost u prodaji i deljenju prelepih komada sa drugima", navodi se u delu posvete.

Poruke saosećanja stižu i za Pejdža, na stranici njegove onlajn čitulje, gde je jedna osoba koja ih je poznavala navela da su ga Bridžet i njena majka "apsolutno obožavale" i da je on bio "svetlost njihovih života".

- Hadson je voleo da nasmeje ljude. Bio je prava duša od čoveka. Počivaj u miru, Hadi - piše u jednoj od objava.

- Hvala ti što si bio dobar prijatelj mojoj Hani. Nadam se da si znao koliko si bio voljen! Mnogo ćeš nam nedostajati - stoji u drugoj poruci.

Prema sudskom dokumentu koji citira televizija KATV, Skot je navodno priznao da je pomerio Pejdžovo telo i izmestio vatreno oružje.

U sudskim spisima stoji da je optužen za ubistvo prvog stepena i ometanje materijalnih dokaza. Izjasnio se da nije kriv ni po jednoj od ovih tačaka optužnice.