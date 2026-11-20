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Demonstranti širom Evrope spremaju se da u petak izađu na ulice u znak prekogranične solidarnosti, pridružujući se koordinisanim demonstracijama protiv rastućih troškova života, militarizacije i drugih uzroka, u pokušaju da povećaju pritisak na svoje vlade.

Nakon višenedeljnih protesta u nekoliko evropskih nacija, sindikati i aktivisti iz Francuske, Britanije, Belgije, Španije, Italije, Portugala i Grčke žele da podignu ulog održavanjem istovremenih skupova u petak i tokom predstojećeg vikenda.

1/15 Vidi galeriju Španija protesti Foto: StringersHub / Sipa USA / Profimedia, Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matias Chiofalo / Zuma Press / Profimedia

Iako su lokalna nezadovoljstva podstakla vatru, pokreti koji su izveli stotine hiljada ljudi na ulice povezani su zajedničkim brigama na nivou celog kontinenta, uključujući vrtoglavi rast troškova stanovanja, pogoršanje uslova učenja, stagnaciju plata i povećanu vojnu potrošnju.

1/5 Vidi galeriju Francuska protesti Foto: Emma Da Silva/AP, Jean-Francois Badias/AP

Ove demonstracije dolaze u trenutku kada se ruska invazija na Ukrajinu približava svojoj petoj godini i uoči niza ključnih izbora u Španiji, Francuskoj, Italiji i Grčkoj. Koalicija predvođena mladima saopštila je da se očekuje da će se protestima pridružiti mladi iz više od 25 zemalja.

- Ovo je zaista važan događaj koji daje platformu glasu mladih širom zemlje i izražava našu potrebu za sistemskim i hitnim promenama za našu budućnost - rekao je Zenor Tindejl-Bisko, učenik (17) koji je planirao da protestuje u Trurou na jugozapadu Engleske.

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- Snažno verujemo u glas mladih i uticaj koji će on imati na svet odraslih - rekao je Tindejl-Bisko, takođe se pozivajući na proteste mladih u Francuskoj.

"Radikalna transformacija sistema"

Koalicija predvođena mladima pozvala je na "radikalnu transformaciju sistema u kojem živimo" i ohrabrila mlade ljude da protestuju protiv militarizacije i socijalne nepravde.

- Borite se za našu budućnost, a ne za njihove ratove! - poručila je koalicija koju čini preko 50 omladinskih i studentskih grupa.

Među organizatorima su i francuski "Žuti prsluci", pokret koji je uzdrmao francuskog predsednika Emanuela Makrona uličnim protestima 2018. i 2019. godine.

Sindikati i aktivisti za stambena prava izneli su šest širokih zahteva koji se kreću od garantovanog prava na stanovanje za sve, do oporezivanja bogatih i okončanja politike ponovnog naoružavanja.

1/12 Vidi galeriju ŽUTI PRSLUCI ZAPALILI VOJNO ANTITERORISTIČKO VOZILO: Ministar policije zgrožen, 31 demonstrant uhapšen (FOTO, VIDEO) Foto: EPA

Dok Evropska unija nastoji da se ponovo naoruža suočena sa ruskom pretnjom, organizatori protesta kažu da bi sredstva namenjena naoružavanju trebalo potrošiti na obrazovanje, omladinske politike i stanovanje.

U Nemačkoj su strahovi od mogućeg ponovnog uvođenja vojnog roka naveli mnoge mlade ljude da se pridruže protestima.

- Dok se naizgled neograničene količine novca slivaju u vojsku i infrastrukturu koja podržava vojsku, država blagostanja se razgrađuje - rekao je Hanes Kramer, nemački student i demonstrant.

"Poziv na promene"

Iako organizatori kažu da se očekuju stotine protesta i štrajkova u zemljama uključujući Portugal, Hrvatsku i Švajcarsku, razmere mobilizacije ostaje teško predvideti.

U Francuskoj se pozivi na protest poklapaju sa osmom godišnjicom pokreta "Žutih prsluka", koji je započeo kao kampanja protiv povećanja poreza na gorivo, pre nego što je prerastao u širi protest zbog troškova života.

U Italiji će se demonstracije poklopiti sa generalnim štrajkom koji će uticati na transport, škole i bolnice, a sindikat CGIL je proteste nazvao "pozivom zemlje na promene".

U Španiji, protesti padaju na godišnjicu smrti diktatora Fransiska Franka, pri čemu se omladinske demonstracije očekuju u podne, a antifašistički skupovi su planirani za veče.

U Nemačkoj, kolektiv "GenZ regelt" ("Gen Z to rešava") kaže da očekuje da će se 15.000 ljudi pridružiti protestima u Berlinu, zajedno sa akcijama u desetinama drugih gradova.

Protesti u evropskim zemljama inspirisani su francuskim učenicima koji su sredinom septembra počeli da blokiraju svoje srednje škole zahtevajući bolje uslove učenja.

1/16 Vidi galeriju Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA

Školski pokret je podstakao nacionalnu kampanju protiv vrtoglavih cena, neadekvatnih javnih usluga i policijske brutalnosti. Nekoliko mladih ljudi je izgubilo vid ili ruke od policijskog oružja na protestima, a hiljade su se žalile na teške posledice suzavca.

To je ohrabrilo slične studentske akcije u zemljama uključujući Belgiju, Italiju i Španiju, gde je francuska reč "blocus" (blokada) postala popularan hešteg.