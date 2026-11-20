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Estonski premijer Kristen Mihal izjavio je danas da će Estonija od 1. decembra na šest meseci obustaviti saobraćaj na svim drumskim graničnim prelazima sa Rusijom zbog bezbednosnih razloga i učestalih neprijateljskih aktivnosti Moskve.

Odluka se odnosi na svih pet drumskih graničnih prelaza - Narva 1, Narva 2, Koidula, Luhama i Saatse, a biće preispitana nakon šest meseci kako bi se procenilo da li je potrebno da se produže ili izmene uvedene mere, prenosi ERR.

Mihal je na konferenciji za novinare rekao da je u poslednje vreme zabeleženo više uzastopnih napada iz Rusije na Estoniju i da nema naznaka da će takve aktivnosti biti smanjene.

"Opšta slika je takva da se neprijateljsko delovanje Rusije ni na koji način ne smanjuje", izjavio je estonski premijer, dodajući da ni u Evropi nema naznaka da se pristup predsednika Rusije Vladimira Putina promenio.

On je naveo da su estonske bezbednosne službe tokom prethodnih godina registrovale više od 10 različitih napada usmerenih protiv Estonije.

Estonska vlada će u narednim nedeljama razmotriti mere za ublažavanje posledica zatvaranja granice po stanovnike jugoistočnog dela zemlje i oblasti Ida-Viru.

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna izjavio je da odgovornost za zatvaranje granice snosi Rusija i da odluka nije povezana samo sa poslednjim pokušajem sabotaže.

Prema ranijim navodima estonskih vlasti, odluka o zatvaranju prelaza usledila je nakon sumnje na podmetanje požara u jednoj estonskoj odbrambenoj kompaniji, za šta je Talin optužio Moskvu.

Estonske vlasti ocenjuju da su ruski napadi na Estoniju i druge evropske zemlje postali sve intenzivniji, a Mihal je upozorio i na pokušaje Moskve da utiče na predstojeće parlamentarne izbore u Estoniji.