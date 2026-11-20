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Dve ruske rakete i dron pale su na poljsku teritoriju rano jutros, potvrdio je ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš. Incidenti su se dogodili tokom masovnog ruskog napada na ciljeve u zapadnoj Ukrajini.

Pad nekoliko stotina metara od stambenih zgrada

Poljski medij Virtualna Poljska objavio je jutros fotografiju kratera sa požarom u sredini. Portal je naveo da je objekat pao na polje u selu Novi Lipovjec na jugoistoku Poljske, oko 60 kilometara od ukrajinske granice i nekoliko stotina metara od stambenih zgrada. Nije bilo izveštaja o povređenima.

Foto: X printscreen

Ministar Kosiniak-Kamiš je na konferenciji za novinare potvrdio da je ruska krstareća raketa H-101 pala u Novom Lipovjecu.

Rekao je da je to isti tip rakete koji je ušao u poljski vazdušni prostor i eksplodirao u istočnom delu zemlje u julu ove godine.

Ministar je takođe otkrio da je još jedna raketa pala u gradu Rudnik nad Sanemom, dok je objekat za koji se veruje da je dron na mlazni pogon pogodio selo Molodič.

Obe lokacije se nalaze u jugoistočnoj Poljskoj, blizu granice sa Ukrajinom. Kosiniak-Kamiš je rekao da su se incidenti dogodili tokom "jednog od najvećih ruskih napada na Ukrajinu od početka rata" dodajući da nema izveštaja o povredama ili šteti na ključnoj infrastrukturi.

Aktivirana vojska Operativna komanda poljskih oružanih snaga saopštila je ranije u petak da je "aktivirala neophodne snage kao odgovor na ruske napade na ciljeve u Ukrajini". Takve najave postale su uobičajene poslednjih meseci, jer Poljska redovno podiže svoju borbenu gotovost kao odgovor na ruske napade u blizini svojih granica. U septembru je dron na mlazni pogon udario u putnički voz na liniji Kijev-Varšava.

Premijer Donald Tusk potvrdio je kršenje poljskog vazdušnog prostora neposredno pre 8 časova ujutru i rekao da su službe za vanredne situacije i bezbednost na licu mesta. Kasnije tog jutra, sastao se sa ministrima bezbednosti i predstavnicima vojske i službi bezbednosti kako bi razgovarali o situaciji.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, EPA Ronald Wittek

Učestale ruske provokacije

Poljska vlada je poslednjih meseci upozoravala na obaveštajne podatke koji ukazuju na verovatnoću ruskih provokacija, uključujući kršenje vazdušnog prostora i granica.

U septembru ove godine, ruski helikopter je nakratko prešao granicu iz ruske eksklave Kalinjingrad, a ranije ovog meseca Poljska je objavila da je sprečila kopnenu operaciju u blizini te granice.

Ovi incidenti nisu bez presedana.

U septembru 2025. godine, oko dvadeset ruskih dronova prešlo je istočne granice Poljske. U novembru 2022. godine, na početku rata u Ukrajini, dve osobe su poginule u Poljskoj nakon što je pala raketa.