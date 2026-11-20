NOVI DETALJI INCIDENTA U POLJSKOJ! Pale dve ruske rakete i dron, objavljena fotografija (FOTO)
- Dve ruske rakete i dron pali su na poljsku teritoriju tokom masovnog napada na ciljeve u zapadnoj Ukrajini, potvrdio je ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš.
- Jedna raketa pala je u Novom Lipovjecu, druga u Rudniku nad Sanemom, a objekat za koji se veruje da je dron pogodio je selo Molodič.
- Nema izveštaja o povređenima ni o šteti na ključnoj infrastrukturi, a poljske službe su aktivirane i prate situaciju.
Dve ruske rakete i dron pale su na poljsku teritoriju rano jutros, potvrdio je ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš. Incidenti su se dogodili tokom masovnog ruskog napada na ciljeve u zapadnoj Ukrajini.
Pad nekoliko stotina metara od stambenih zgrada
Poljski medij Virtualna Poljska objavio je jutros fotografiju kratera sa požarom u sredini. Portal je naveo da je objekat pao na polje u selu Novi Lipovjec na jugoistoku Poljske, oko 60 kilometara od ukrajinske granice i nekoliko stotina metara od stambenih zgrada. Nije bilo izveštaja o povređenima.
Ministar Kosiniak-Kamiš je na konferenciji za novinare potvrdio da je ruska krstareća raketa H-101 pala u Novom Lipovjecu.
Rekao je da je to isti tip rakete koji je ušao u poljski vazdušni prostor i eksplodirao u istočnom delu zemlje u julu ove godine.
Ministar je takođe otkrio da je još jedna raketa pala u gradu Rudnik nad Sanemom, dok je objekat za koji se veruje da je dron na mlazni pogon pogodio selo Molodič.
Obe lokacije se nalaze u jugoistočnoj Poljskoj, blizu granice sa Ukrajinom. Kosiniak-Kamiš je rekao da su se incidenti dogodili tokom "jednog od najvećih ruskih napada na Ukrajinu od početka rata" dodajući da nema izveštaja o povredama ili šteti na ključnoj infrastrukturi.
Aktivirana vojska
Operativna komanda poljskih oružanih snaga saopštila je ranije u petak da je "aktivirala neophodne snage kao odgovor na ruske napade na ciljeve u Ukrajini". Takve najave postale su uobičajene poslednjih meseci, jer Poljska redovno podiže svoju borbenu gotovost kao odgovor na ruske napade u blizini svojih granica. U septembru je dron na mlazni pogon udario u putnički voz na liniji Kijev-Varšava.
Premijer Donald Tusk potvrdio je kršenje poljskog vazdušnog prostora neposredno pre 8 časova ujutru i rekao da su službe za vanredne situacije i bezbednost na licu mesta. Kasnije tog jutra, sastao se sa ministrima bezbednosti i predstavnicima vojske i službi bezbednosti kako bi razgovarali o situaciji.
Učestale ruske provokacije
Poljska vlada je poslednjih meseci upozoravala na obaveštajne podatke koji ukazuju na verovatnoću ruskih provokacija, uključujući kršenje vazdušnog prostora i granica.
U septembru ove godine, ruski helikopter je nakratko prešao granicu iz ruske eksklave Kalinjingrad, a ranije ovog meseca Poljska je objavila da je sprečila kopnenu operaciju u blizini te granice.
Ovi incidenti nisu bez presedana.
U septembru 2025. godine, oko dvadeset ruskih dronova prešlo je istočne granice Poljske. U novembru 2022. godine, na početku rata u Ukrajini, dve osobe su poginule u Poljskoj nakon što je pala raketa.
Kasnija istraga je utvrdila da je to bila ukrajinska raketa protivvazdušne odbrane ispaljena kao odgovor na ruski napad.
(Kurir.rs/Index)