Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makronugostio je bivšu potpredsednicu Sjedinjenih Američkih Država Kamalu Haris u Jelisejskoj palatiu Parizu, saopšteno je iz kabineta francuskog predsednika.

Kako je navedeno, sastanak je održan u privatnom svojstvu, kao kratak susret kurtoazne prirode, kojem je prisustvovao i suprug Kamale Haris, a kakve Makron povremeno organizuje na zahtev bivših državnih lidera, prenosi briselski portal Politiko.

1/2 Vidi galeriju Francuska Pariz Dan pada Bastilje vojna parada Emanuel Makron Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Francuski mediji prethodno su objavili da bi Makron i Haris trebalo zajedno da večeraju, što je Jelisejska palata u početku potvrdila, ali je kasnije saopštila da će biti održan samo privatni sastanak.

Kako navodi briselski poprtal, do susreta je došlo nakon ubedljive pobede demokrata na izborima za Kongres u SAD i u trenutku sve izraženijih nesuglasica između Pariza i Vašingtona u vezi sa mirovnim pregovorima o ratu u Ukrajini.

Kamala Haris Foto: Shutterstock

Odnosi Makrona i aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa, koji je pobedio Haris na predsedničkim izborima 2024. godine, poslednjih godina prolazili su kroz različite faze, a dvojica lidera nedavno su razmenila oštre komentare povodom nereda u Francuskoj, dodaje portal.

Tramp i njegovi saveznici povezivali su nerede sa nekontrolisanom imigracijom, što je Makron ocenio kao "glupost". Za razliku od odnosa sa Trampom, Makronovi odnosi sa Haris ocenjuju se kao znatno bolji.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući Foto: EMILY CURIEL/EPA, Alex Brandon/AP

Prema medijskim izveštajima, Haris ne isključuje mogućnost ponovne kandidature za predsednicu SAD na izborima 2028. godine.

Makron će, s druge strane, napustiti predsedničku funkciju u maju naredne godine, pošto mu Ustav Francuske ne dozvoljava treći uzastopni mandat.