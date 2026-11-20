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Ukrajinske snage pogodile su 19. novembra veliku pumpnu naftnu stanicu u ruskoj Republici Tatarstan, pri čemu su oštećena tri velika rezervoara za skladištenje nafte, potvrdio je Generalštab ukrajinske vojske 20. novembra.

Naftna pumpna stanica Kalejkino, koja se nalazi u blizini grada Almetjevska, udaljena je više od 1.000 kilometara od linije fronta u Ukrajini. Ona predstavlja jedno od ključnih čvorišta ruske mreže za transport nafte, jer snabdeva sirovom naftom rafinerije i sistem naftovoda Družba.

Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, ukrajinske snage pogodile su tri rezervoara za skladištenje nafte u postrojenju Kalejkino-1. Jedan rezervoar se zapalio, dok su druga dva oštećena.

Svaki od rezervoara ima kapacitet od 50.000 kubnih metara nafte, zbog čega spadaju među najveća skladišta te vrste u Rusiji.

Stanica prima i meša sirovu naftu iz različitih ruskih regiona, pre nego što je prosleđuje rafinerijama i naftovodu Družba, kojim se ruska nafta transportuje na evropska tržišta. Za sada nije poznato u kojoj meri je napad poremetio rad stanice.

Ukrajinski monitoring kanal "Exilenova+" prethodno je, 19. novembra, objavio da su se u postrojenju čule eksplozije i da je izbio požar, pozivajući se na svedočenja očevidaca.

Oštećena i rafinerija Iljski

Ukrajinska vojska objavila je i nove informacije o ranijem napadu na rafineriju nafte Iljski, u ruskoj južnoj Krasnodarskoj oblasti, izvedenom 18. novembra.

Prema saopštenju, u ukrajinskom napadu uništen je jedan rezervoar za skladištenje nafte kapaciteta 5.000 kubnih metara, dok je oštećeno još osam rezervoara. Među njima je sedam rezervoara istog kapaciteta i jedan manji, zapremine 1.000 kubnih metara.

U napadu su, kako je saopštila ukrajinska vojska, oštećeni i deo naftovoda, pet tehničkih objekata i jedno skladište. Ukupan obim štete još se procenjuje.

Ukrajina redovno napada ruske rafinerije nafte, skladišta i transportnu infrastrukturu, u pokušaju da smanji snabdevanje Moskve gorivom i prihode kojima finansira rat.