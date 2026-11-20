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Britanska policija pokrenula je potragu za bivšom nastavnicom koja je imala polne odnose sa 14-godišnjim učenikom oko 20 - 30 puta, nakon što se nije pojavila na sudu na kojem je trebalo da joj bude izrečena kazna.

Sali En Bouen (65) zlostavljala je dvojicu dečaka u školi "Krajst koledž" u Finčliju, u severnom Londonu, tokom osamdesetih godina, kada su imali 14 i 15 godina. Nastavnica, koja je tada imala 25 godina, upuštala se u flert sa učenicima i stupila u polne odnose sa obojicom.

Nosila je kratke, veoma uske suknje i šetala se školom tako da su joj grudi bile vidljive. Bouen je sebe upoređivala i sa modelom iz pornografskog časopisa, govoreći svojim učenicima: "Tako izgleda moja vagina".

Ona je danas trebalo da bude osuđena, nakon što je proglašena krivom po sedam tačaka optužnice za nedolično polno ponašanje prema dvojici maloletnih učenika krajem osamdesetih godina. Međutim, pošto se nije pojavila na sudu, izdat je nalog za njeno hapšenje.

Sali En Bouen Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Tužiteljka Nilam Gomersal izjavila je da ne postoje dokazi da Bouen nije mogla da prisustvuje izricanju presude. Informacije koje je sud dobio od njenog partnera ukazuju na to da je odbila da dođe, a ne da je bila sprečena.

Njen advokat Mark Kinsi rekao je da je bila u kontaktu sa advokatima i da je učestvovala u pripremi izveštaja pre izricanja kazne. Dodao je da je postojala zabrinutost za njenu bezbednost zbog sadržaja poruka koje je slala.

U sudu u Harou moglo se čuti da je Bouen osamdesetih godina započela svoj prvi posao kao nastavnica hemije u ovoj školi.

Sali En Bouen Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Počela je da razgovara sa prvim dečakom iako mu nije predavala, a pritom je činila sve da se oseća posebno. Njih dvoje su provodili vreme zajedno tokom školskog odmora, a ponekad su se istim školskim autobusom vraćali kući.

Tužiteljka je navela da je dečak njihov odnos doživljavao kao ljubavnu vezu i verovao da mu je nastavnica devojka, da je on voli i da ona voli njega.

Bouen je podsticala učenike da otvoreno razgovaraju i da se šale o seksu. Prema njihovim svedočenjima, nije postavljala granice i više se ponašala kao jedna od njih, odnosno prijateljica, nego kao nastavnica.

Ona je sa 14-godišnjim dečakom imala odnose između 20 i 30 puta, dok je on verovao da su u vezi. Njegova majka je kasnije posumnjala u njihov odnos i pozvala Bouen, koja je negirala da se bilo šta dešava.

Sali En Bouen Foto: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Kada se odnos nastavio i nakon školskog raspusta, majka je kontaktirala školu, gde joj je rečeno da Bouen više ne radi tamo, ali bez ikakvog objašnjenja. Nastavnica je kasnije rekla dečaku da napušta Veliku Britaniju i da odlazi u kibuc u Izraelu.

Dečak je o zlostavljanju prvi put rekao svojoj devojci, koja mu je savetovala da se obrati policiji. Kada je Bouen ispitivana 2015. godine, tvrdila je da je dečak bio naporan i zaljubljen u nju.

On je 2025. godine učestvovao i u podkastu "Lucky Boy" medijske kuće Tortoise Media, gde je rekao da bi možda ponovo želeo da ima odnose sa njom.

Tokom svedočenja objasnio je da je želeo da razgovara sa Bouen i da bi "možda želeo da uradi te stvari". Zatim je otkrio: "Ona me je prijavila policiji zbog pretnje da ću je silovati, na osnovu tog citata".

Sali En Bouen Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Zbog optužbi, Bouen se 2022. godine našla pred disciplinskim telom britanske Uprave za regulisanje nastavničke profesije (TRA).

Drugi čovek (tada dečak) je kasnije na internetu pročitao izveštaj o tom postupku i odlučio da se javi, nakon što su ga na to ohrabrili supruga i porodica. On je ispričao da su ga drugi učenici zadirkivali i podsticali da poljubi Bouen, koju su je smatrali mladom i privlačnom.

Učenik se takođe prisetio da je dodirivao njene grudi i stavljao ruku blizu njenog međunožja, a da ona na to nije negativno reagovala. Odbrana Bouen zasnivala se na tvrdnjama da optužena ima problem zbog kojeg su joj seksualni odnosi bolni.

Njen partner Daren Skotbruk, sa kojim je u vezi 36 godina, rekao je porotnicima da je tokom intimnih odnosa uvek brzo završavao kako bi je "poštedeo neprijatnosti". Kada su ga pitali da li je uživao u odnosima, odgovorio je: