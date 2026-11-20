PUTIN POVUKAO IZNENAĐUJUĆI POTEZ! Ove tri sile dobile njegov poziv, ceo svet čeka odgovor
- Rusija je pozvala predstavnike Nemačke, Francuske i Velike Britanije u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini.
- Sergej Rjabkov kaže da bi poseta grupe E3 mogla brzo da bude organizovana, ali ne znači automatski učešće u pregovorima.
- Moskva traži da Evropa prvo usaglasi zajednički stav i pregovarački tim.
Rusija je pozvala predstavnike Nemačke, Francuske i Velike Britanije u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini, saopštili su ruski zvaničnici u petak.
Ovo bi mogao biti važan signal za evropske zemlje koje žele da budu uključene u pregovore o mirovnom sporazumu.
Poseta predstavnika grupe "E3", koju čine Velika Britanija, Francuska i Nemačka, mogla bi biti organizovana u kratkom roku, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, a prenela ruska novinska agencija Interfaks.
- Čekamo odgovor - rekao je ovaj diplomata.
Putin pozvao evropske predstavnike u Moskvu
Ovo usledilo nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin u četvrtak izjavio da je Rusija, „diplomatskim kanalima”, pozvala evropske predstavnike u Moskvu na razgovore o pitanjima evropske bezbednosti.
Rjabkov je, međutim, naglasio da takva poseta ne znači automatski da će evropske zemlje učestvovati u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.
Prošle nedelje, Rusija je pristala da prvi put uključi Evropljane u pregovore, na zahtev američkih pregovarača tokom direktnih razgovora zaraćenih strana u Abu Dabiju.
Moskva čeka zajednički stav Evrope
Moskva je, međutim, izrazila nezadovoljstvo time što Evropa još uvek nije imenovala pregovarački tim niti usvojila zajednički stav. Putin je u četvrtak rekao da je neophodno razumeti „šta Evropljani donose za pregovarački sto”.
- Zato smo, diplomatskim kanalima, predložili Evropljanima da dođu u Moskvu kako bi razjasnili svoje stavove- rekao je ruski predsednik.