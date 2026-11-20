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Ruski predsednik Vladimir Putin drži konferenciju za medije nakon trilateralnog sastanka sa Sijem i Trampom na samitu APEC u Šendženu u Kini

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Rusija je pozvala predstavnike Nemačke, Francuske i Velike Britanije u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini, saopštili su ruski zvaničnici u petak.

Ovo bi mogao biti važan signal za evropske zemlje koje žele da budu uključene u pregovore o mirovnom sporazumu.

Poseta predstavnika grupe "E3", koju čine Velika Britanija, Francuska i Nemačka, mogla bi biti organizovana u kratkom roku, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, a prenela ruska novinska agencija Interfaks.

- Čekamo odgovor - rekao je ovaj diplomata.

Putin pozvao evropske predstavnike u Moskvu

Ovo usledilo nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin u četvrtak izjavio da je Rusija, „diplomatskim kanalima”, pozvala evropske predstavnike u Moskvu na razgovore o pitanjima evropske bezbednosti.

Rjabkov je, međutim, naglasio da takva poseta ne znači automatski da će evropske zemlje učestvovati u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Prošle nedelje, Rusija je pristala da prvi put uključi Evropljane u pregovore, na zahtev američkih pregovarača tokom direktnih razgovora zaraćenih strana u Abu Dabiju.

Moskva čeka zajednički stav Evrope

Moskva je, međutim, izrazila nezadovoljstvo time što Evropa još uvek nije imenovala pregovarački tim niti usvojila zajednički stav. Putin je u četvrtak rekao da je neophodno razumeti „šta Evropljani donose za pregovarački sto”.