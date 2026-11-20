Belgijski premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju
Planeta
"TO MORA DA JE ALBANAC, UVEK PRILAZI S LEĐA" Edi Rama iznenadio belgijskog premijera, hit snimak (VIDEO)
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Brojni evropski zvaničnici i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastali su se u Berlinu, gde su razgovarali o nastavku pomoći Ukrajini.
Ipak, pažnju nakon sastanka nisu privukli samo politički razgovori, već i neobična situacija u kojoj su glavne uloge imali albanski premijer Edi Rama i njegov belgijski kolega Bart De Vever.
Dok je De Vever razgovarao s novinarima nakon sastanka, Rama mu je prišao s leđa i iznenada ga zagrlio.
Belgijski premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
"To mora da je Albanac. Uvek prilazi s leđa", rekao je De Vever, izazvavši smeh prisutnih.
(Kurir.rs/Portal Analitika)
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