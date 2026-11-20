Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Brojni evropski zvaničnici i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastali su se u Berlinu, gde su razgovarali o nastavku pomoći Ukrajini.

Ipak, pažnju nakon sastanka nisu privukli samo politički razgovori, već i neobična situacija u kojoj su glavne uloge imali albanski premijer Edi Rama i njegov belgijski kolega Bart De Vever.

Dok je De Vever razgovarao s novinarima nakon sastanka, Rama mu je prišao s leđa i iznenada ga zagrlio.

Belgijski premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.