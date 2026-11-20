Četiri mladića za koje se tvrdi da su silovali maloletnu devojku u Sofiji

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Četiri mladića uhapšena su zbog sumnje na grupno silovanje maloletne devojke u Sofiji, koje se dogodilo na žurci 31. oktobra. Iz Uprave policije Sofije potvrdili su hapšenja, ali nisu precizirali koliko je osoba privedeno, javlja bugarski list 24 časa.

Prema navodima medija, devojka je bila žrtva seksualnog nasilja na žurci nakon odlaska u dečju diskoteku. Nekoliko osoba je učestvovalo u napadu, a događaj je i snimljen. Video-snimci su potom počeli da kruže na Telegramu, gde ih je uočila policija i pokrenula istragu po službenoj dužnosti.

Odmah je pokrenut predistražni postupak, koji je kasnije prerastao u istražni predmet.

"Identitet oštećene i svih osoba koje se pojavljuju na video-snimcima je utvrđen. Osumnjičeni su zadržani u policiji do 24 sata. Istraga je u početnoj fazi i preduzimaju se neophodne radnje kako bi se razjasnile sve okolnosti slučaja", saopštili su iz Uprave policije Sofije.

Iz policije su dodali da je devojci obezbeđena psihološka podrška u zaštićenom okruženju, kao i da su obaveštene nadležne službe za zaštitu dece. U toku su razgovori sa učesnicima događaja i njihovim roditeljima.