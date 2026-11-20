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Lider izraelske stranke Jašar Gadi Ajzenkot nagovestio je danas da će krenuti u formiranje manjinske vlade, koja bi verovatno zavisila od podrške dve arapske stranke u izraelskom parlamentu, ukoliko njegovi napori za formiranje većinske koalicije ne uspeju.

On je u objavi na društvenim mrežam naveo da bi okosnicu vlade činile četiri stranke sa jevrejskim rukovodstvom koje se protive premijeru Benjaminu Netanjahuu - Jašar, B'Jahad, Demokrate i Izrael Bejtenu, čiji je lider Avigdor Liberman ranije najavio da neće podržati manjinsku vladu zavisnu od arapskih partija, preneo je Tajms of Izrael.

Ajzenkot je naveo da poslanici treba da odluče da li žele novu vladu ili nove izbore.

On je optužio Netanjahuov tabor za pritiske na njegov blok i pozvao premijera da osudi retoriku koja promoviše nasilje.

Upozorio je da kampanja etiketiranja arapskih stranaka i njihovih birača kao "podržavalaca terorizma" može brzo da preraste u fizičko nasilje, podsećajući na nedavne incidente na severu Izraela, uključujući paljenje džamije i napad automobilom na arapske državljane Izraela.

Naveo je da se nastavljaju razgovori sa strankama i da će Netanjahuovoj partiji Likudu pružiti još jednu šansu uprkos "neskladu između retorike i spremnosti na dela".

Ajzenkot je istakao da ne želi da odugovlači i da će u pravom trenutku zatražiti od parlamenta odobrenje da formira novu vladu pod svojim vođstvom.

Stranka Likud najavila je da će u nedelju održati drugu rundu pregovora sa Ajzenkotom.

Prethodno je Likud optužo Ajzenkota i njegove saveznike da podrivaju napore da se uspostavi vlada jedinstva.

"Uprkos svemu, pregovarački timovi ponovo će se sastati u nedelju, jer je nacionalno jedinstvo potreba trenutka", naveo je Likud u saopštenju.