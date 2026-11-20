IRAN PROBIJA AMERIČKU BLOKADU: "Teheran će preduzeti sve moguće mere kako bi nastavio izvoz nafte"
- Arakči je rekao i da Iran želi da nastavi pregovore sa SAD, dok je Ebrahim Azizi poručio da zemlja 'ne može da bude blokirana'.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da će Iran preduzeti sve moguće mere kako bi nastavio izvoz nafte i probio američku blokadu iranskih luka.
Arakči je rekao u intervjuu za novinsku agenciju ILNA da će Iran učiniti sve da bi nastavio pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
U međuvremenu, predsednik Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi poručio je na platformi X da Iran "ne može da bude blokiran".
SAD su u aprilu uvele blokadu iranskih luka, što je poremetilo globalno snabdevanje energentima i dovelo do naglog rasta cena nafte i goriva.
Vašington i Međunarodna agencija za energetiku (IEA) od tada su u više navrata puštali u promet naftu iz strateških rezervi kako bi ublažili pritisak na snabdevanje.
Kurir.rs/Tanjug