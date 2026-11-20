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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da će Iran preduzeti sve moguće mere kako bi nastavio izvoz nafte i probio američku blokadu iranskih luka.

Arakči je rekao u intervjuu za novinsku agenciju ILNA da će Iran učiniti sve da bi nastavio pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U međuvremenu, predsednik Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi poručio je na platformi X da Iran "ne može da bude blokiran".

SAD su u aprilu uvele blokadu iranskih luka, što je poremetilo globalno snabdevanje energentima i dovelo do naglog rasta cena nafte i goriva.

Vašington i Međunarodna agencija za energetiku (IEA) od tada su u više navrata puštali u promet naftu iz strateških rezervi kako bi ublažili pritisak na snabdevanje.