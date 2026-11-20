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Predsednik SAD Donald Tramp održava konferenciju za novinare u Beloj kući na kojoj govori o sastanku sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom.

Uz njega su američki potpredsednik Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio.

Postoji mogućnost da će se osvrnuti i na rat u Ukrajini i izneti više detalja o tome o čemu su tačno razgovarali i šta su dogovorili.

Tramp rekao evropskim liderima da je Putin spreman da okonča rat

Donald Tramp navodno je rekao evropskim liderima da je Vladimir Putin spreman da okonča rat.

Prema izveštaju američke partnerske televizijske mreže NBC News, Tramp se telefonski uključio u sastanak desetina evropskih lidera kako bi im to saopštio.

Pozivajući se na pet evropskih zvaničnika upoznatih sa razgovorom, NBC navodi da je Tramp pozvao tu grupu da postigne dogovor sa Rusijom kako bi prestala da troši novac na Ukrajinu.

Telefonski razgovor, o kojem je prvi izvestio Politiko Evropa, održan je u vreme kada je nemački kancelar Fridrih Merc bio domaćin sastanka Koalicije voljnih, zajedno sa američkim izaslanicima Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom.

Razgovori su usledili nakon samita visokog profila na kojem su učestvovali lideri SAD, Rusije i Kine u Šenženu.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Odmah na početku pohvalio je svoju posetu Kini.

"Sinoć smo se vratili kući sa jedne od najuspešnijih predsedničkih poseta Aziji u američkoj istoriji", rekao je.

"To je najduži let koji je ikada obavio Air Force One. Novi Air Force One može da leti bez zaustavljanja radi dopune goriva."

Rekao je da je novi avion "bolji od stare opreme" i nagovestio da je ostavio snažan utisak.

"Kina je bila veoma impresionirana, a Rusija takođe", dodao je.

Foto: Printskrin You Tube

Trilateralni sastanak sa Sijem i Putinom u Šendženu

Tramp je u fokus stavio 90-minutni trilateralni razgovor u Šendženu, kao i prethodni odvojeni susret sa Putinom tokom kojeg je, prema navodima izveštača sa lica mesta, ruskog predsednika nazvao „svojim prijateljem“, dok je Putin navodno rekao Siju da niko nije očekivao da će stvari teći tako dobro.

Foto: Win McNamee/Pool Getty Images AsiaPac

Dvojica lidera i američki predsednik objavili su zajedničko saopštenje u četiri tačke:

Reforma UN: Kao stalne članice Saveta bezbednosti UN, SAD, Kina i Rusija obavezale su se na promovisanje reforme Ujedinjenih nacija radi efikasnijeg odgovora na globalne izazove i očuvanja mira i bezbednosti.

Energija i nafta: Tri zemlje planiraju da povećaju proizvodnju i snabdevanje rafinisanim naftnim derivatima uz potvrdu značaja stabilnih energetskih tokova.

Imunitet i Međunarodni krivični sud: Lideri su naglasili princip nacionalne saglasnosti i poštovanja imuniteta državnih zvaničnika, uz saglasnost da Međunarodni krivični sud (MKS) i slična tela ne smeju da zloupotrebljavaju svoju nadležnost.

Nuklearni rizici: Ponovljen je stav da se nuklearni rat ne može dobiti i ne sme voditi, uz najavu dijaloga o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja.

Donald Tramp je zatim prešao na pitanje Irana i rekao da će cene gasa zavisiti od toga "kako ćemo rešiti pitanje Irana".

"Oni žele da postignu dogovor, ali ne žele da postignu dogovor koji bi za mene bio prihvatljiv", rekao je.

"Želimo pravi dogovor, a ne lažni dogovor kakve prave već 51 godinu. Već 51 godinu zamajavaju ljude.

Ove izjave dolaze u trenutku nastavka tenzija između Vašingtona i Teherana, a spor između dve zemlje ima velike posledice po globalna energetska tržišta.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Printskrin You Tube, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Kaže da se obratio liderima 14 zemalja na samitu u Manili, na Filipinima.

"Ljubav i poštovanje prema Americi bili su izvanredni. Oni nas ponovo poštuju. Mislim da nas vole, ali bih zapravo radije da nas poštuju", kaže on.