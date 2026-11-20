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Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa poručila je evropskim i ukrajinskim zvaničnicima da želi da Kijev postigne mirovni sporazum sa Moskvom do početka januara, pre nego što demokrate preuzmu kontrolu nad Kongresom SAD, navode danas izvori upoznati sa razgovorima za Fajnenšal tajms (FT).

Specijalni izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner obnovili su ranije ovog meseca pregovore sa Ukrajinom i Rusijom u Abu Dabiju, čime je okončana osmomesečna pauza izazvana ratom u Iranu.

"Amerikanci vrše snažan pritisak i postoji zabrinutost da bi za postizanje bilo kakvog sporazuma bile potrebne velike ukrajinske ustupke", rekao je jedan evropski zvaničnik nakon sastanka sa Kušnerom i Vitkofom.

Drugi zvaničnik rekao je za FT da se "Amerikancima žuri", a "ruskom predsedniku Vladimiru Putinu ne".

Takav vremenski okvir pojačao je zabrinutost u Kijevu da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da bude primoran da prihvati sporazum pod uslovima Moskve pre nego što demokrate preuzmu kontrolu nad Kongresom, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik.

"Tramp voli Putina i želi da sve ovo završi do januara", rekao je taj zvaničnik, ocenjujući da bi Rusija mogla da dobije "povoljnije uslove" ukoliko sporazum bude postignut pre januara.

Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar.

Iako Vašington nije zahtevao od Ukrajine da napravi konkretne ustupke Rusiji, Putin je u četvrtak, nakon sastanka sa Trampom i kineskim predsednikom Si Đinpingom u Šenženu, poručio da Ukrajina i njeni evropski saveznici moraju da prihvate "kompromise" i "realnost na terenu".

Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Među ruskim zahtevima je dugogodišnji zahtev da Kijev prepusti Moskvi teritorije u strateški važnom regionu Donbasa, kao i zabrana budućeg članstva Ukrajine u NATO i ograničavanje njenih oružanih snaga.

Rusija se takođe zalaže za opsežne promene evropskog bezbednosnog poretka uspostavljenog nakon Hladnog rata, uključujući povlačenje NATO trupa i naoružanja sa istočnog krila Alijanse.

Visoki ukrajinski zvaničnik ocenio je da postupci Trampove administracije predstavljaju "jasan izbor" da se Rusiji pomogne u obezbeđivanju povoljnijih uslova u mirovnim pregovorima.

Pregovori su tek nedavno počeli da obuhvataju ruske zahteve koji se odnose na šira bezbednosna pitanja u Evropi, za koja je Putin rekao da moraju biti deo svakog konačnog sporazuma.

Evropske zemlje, koje smatraju da je najpre potrebno da se postigne prekid vatre, a tek potom razgovara o širem evropskom bezbednosnom okviru, zatražile su formalnu ulogu u pregovorima.

Rusija je saopštila da bi i one morale da učestvuju u postizanju konačnog sporazuma.