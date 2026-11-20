Vladimir Putin i Donald Tramp na samitu APEC u Šendženu u Kini

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Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je, tokom sastanka u Šenženu, jasnu želju da se rat u Ukrajini okonča diplomatskim putem, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp ističući da postoji dobra mogućnost za postizanje sporazuma.

"Održao sam bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji je jasno izrazio želju da se rat između Rusije i Ukrajine okonča diplomatskim sredstvima", rekao je Tramp, javlja NBC Njuz.

On je dodao da se vode "veoma dobri razgovori" i da smatra da postoji "veoma dobra šansa" za postizanje dogovora.

Tramp je potom, prema navodima CBS Njuza, ocenio da do rata, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ne bi došlo da nije izgubio predsedničke izbore u SAD 2020. godine.

"Iskreno, da izbori nisu bili namešteni i da nisam morao da čekam četiri godine, do toga nikada ne bi došlo. Do tog rata nikada ne bi došlo. Putin je to rekao sinoć", izjavio je Tramp novinarima.

Američki predsednik je takođe tvrdio da mu je Putin tokom razgovora rekao da Rusija ne bi pokrenula invaziju na Ukrajinu da je

Tramp u to vreme bio predsednik SAD.

"Taj rat se nikada ne bi dogodio", rekao je Tramp, dodajući da je Putina direktno pitao da li bi pokrenuo vojnu operaciju da je on tada bio na čelu SAD.

"Pitao sam ga: 'Da li biste ušli u sukob da sam ja bio predsednik?' On je odgovorio: 'Ne, to se nikada ne bi dogodilo'", naveo je Tramp.

On je ocenio da rat još nije okončan zbog, kako je rekao, "ogromne mržnje" između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina.

"To je nivo mržnje kakav se ne viđa često i to nikada nije lako", rekao je Tramp.