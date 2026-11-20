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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu da upotrebi takozvanu prljavu bombu, nakon što su se pojavili navodi da Teheran razvija planove za njenu detonaciju u Vašingtonu, ističući da američka administracija prati aktivnosti iranskih vlasti.

Odgovarajući na pitanje novinara o tim navodima, Tramp je rekao da je čuo za takve informacije, ali je naglasio da SAD znaju šta se događa u Iranu, prenosi NBC News.

"Postoje glasine da prave prljavu bombu. Znamo mnogo o tome šta se događa u Iranu. Znamo sve što govore, znamo ko su i gde se nalaze. Saznaćemo o čemu je reč. To nećemo dozvoliti", rekao je Tramp.

Govoreći o odnosima sa Teheranom, američki predsednik je izjavio da Vašington želi da postigne "stvarni sporazum" sa Iranom, a ne dogovor koji bi bio samo prividan.

"Oni žele da postignu sporazum, ali ne žele da to bude sporazum koji je za mene prihvatljiv", rekao je Tramp.

On je optužio iranske vlasti da već 51 godinu obmanjuju međunarodnu javnost.

Trampove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija i spekulacija o mogućnosti ponovnog izbijanja otvorenog sukoba između SAD i Irana.