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U četvrtak je izvršeno jezivo pogubljenje tokom kojeg je zatvorenik preklinjao Boga, vrištao od bolova i stenjao u agoniji! Čitav postupak egzekucije je trajao duže od sata.

Američka savezna država Teksas pogubila je u četvrtak 70-godišnjeg Reinalda Denesa, nakon što se zatvorsko osoblje mučilo da pronađe odgovarajuću venu za postavljanje dve intravenske igle kojima je trebalo da mu bude ubrizgana smrtonosna doza sedativa pentobarbitala.

Kada je postupak započeo, više puta je stenjao zbog bolova, nekoliko puta zastenjao i molio Boga da ga oslobodi patnje. Jedan novinar opisao je ovo pogubljenje kao nešto što se ne može uporediti ni sa jednim drugim kojem je do tada prisustvovao.

Denes je proglašen krivim za teško ubistvo sa smrtnom kaznom kao mogućom sankcijom, zbog smrti Janosa Sjuča, trgovca dijamantima koji je u januaru 1996. godine pronađen upucan više puta u svojoj kancelariji u Hjustonu.

Sedamdesetogodišnjak je nešto posle 18 časova po lokalnom vremenu vezan za sto za pogubljenje u zatvorskoj jedinici Hantsvil, u okviru Odeljenja za krivično-pravne poslove Teksasa.

Prema rečima Majkla Grejsika, novinara agencije AP koji izveštava o pogubljenjima, Denes je delovao mirno kada su ga oko 18,50 časova uveli u prostoriju za izvršenje smrtne kazne.

Oči su mu bile zatvorene, a glava okrenuta prema plafonu. Bela zatvorska odeća bila mu je uredna, a na glavi nisu bile postavljene dodatne sigurnosne trake, što je ukazivalo na to da nije bilo borbe ili opiranja.

Kada je došlo vreme za njegovu poslednju izjavu, Grejsik je rekao da je ono što je čuo bilo drugačije od svega čemu je ranije prisustvovao.

Na pitanje upravnika zatvora da li ima nešto da kaže pre pogubljenja, Denes je govorio o tome koliko je "neizmerno blagosloven" ljubavlju "Oca" i izrazio nadu da će njegova porodica i voljeni "upoznati ovaj veliki dar i veliku milost Boga Oca".

Upravniku je rekao: "Počnite".

Gotovo odmah nakon početka postupka njegovo ponašanje se promenilo. Uzviknuo je: "Bol! Hajde! Hajde!".

Izgovorio je jednu psovku, a zatim preklinjao "Oca" da mu "okonča ovaj bol".

"Pusti me, Oče", ponavljao je iznova. "Pusti me... Ovde sam. Sve ove godine bio sam tvoj sin".

Zatim je povikao: "Desna noga me ubija!", opisujući bol kao grč.

Nakon još jedne psovke, zagunđao je, a potom rekao:

"Ne mislim da je ovo normalno. Uzmi me, Oče. Ne dozvoli da ovako patim. Hajde!".

Nakon tri glasna jauka, Denes je počeo da ispušta zvuke nalik hrkanju. Ponovio ih je osam puta, pri čemu su postajali sve tiši, pre nego što se začulo poslednje, glasno hrkanje.

Reinaldo Denes Foto: EPA/Paul Buck, Texas Department of Criminal Justice

Zatim je počeo tiho da diše, udahnuvši i izdahnuvši oko 12 puta, pri čemu su njegovi udisaji i izdisaji postajali sve slabije izraženi. Postupak je završen u 19,07 časova, odnosno 63 minuta nakon što je bio vezan za sto za pogubljenje.

Minut kasnije, nakon što ga je pregledao lekar, Denes je proglašen mrtvim u 19,08 časova u zatvoru u Hantsvilu.

Zatvorski zvaničnici su rekli da su sve procedure poštovane na odgovarajući način. Portparolka Amanda Ernandez je potvrdila da je bilo nekoliko neuspešnih pokušaja da se pronađe odgovarajuća vena pre nego što je tim za pogubljenje uspeo da ubaci igle u Denesovo levo stopalo i na levoj strani njegovog vrata.

Nije znala koliko je pokušaja bilo neuspešno, ali je rekla da su mesta koja su na kraju korišćena bila u skladu sa državnim procedurama.

Ernandez je takođe sugerisala da je Denes možda preuveličavao bol, rekavši da je počeo da se žali pre nego što su lekovi počeli da teku, a takođe i na bol na mestima gde nije bilo intravenozne infuzije.

Na pitanje da li se pretvara, odgovorila je: "Mislim, da, bilo je optužbi... Nije bilo ništa abnormalno sa naše strane".

"Ovo nije prvi put da smo morali da ubacujemo intravenozne infuzije na druga mesta. Takođe nije prvi put da zatvorenik odmah iznosi žalbe na bol", rekla je Ernandez.

Denes, dizajner nakita, imao je kancelariju u istoj zgradi kao i trgovac dijamantima Janoš Suč, prema sudskim dokumentima.

Čistačica je svedočila na suđenju da je Denes organizovao da ona otvori zadnja vrata zgrade nakon radnog vremena, omogućavajući Denesu i njegovom bratu da uđu u noći pucnjave.

Zapisi su pokazali da je ona takođe odvukla pažnju čuvara obezbeđenja, Dejvida Kouplenda, na Denesov zahtev. Kouplend, koji je dva puta upucan, identifikovao je Denesa kao svog napadača.

Policija je pronašla telo zlatara u njegovoj kancelariji, ali je njegov sef bio prazan, bez ikakvih tragova dijamanata ili oko 200.000 dolara u gotovini koje je navodno tamo čuvao, pokazuju sudski podnesci. Vlasti su saopštile da dijamanti nikada nisu pronađeni.

Denesovi advokati su kasnije tvrdili da nema dovoljno dokaza koji bi dokazali da je ubio Suksa.

Godinu dana nakon što je Denes osuđen, njegov brat, Hoze Albert Denes, izjasnio se krivim za ubistvo u ovom slučaju i osuđen je na 45 godina zatvora. Pušten je na uslovnu slobodu 2019. godine.

Dženis Kouplend, supruga čuvara obezbeđenja Dejvida Kouplenda, juče je svedočila pogubljenju. Njen muž, koji je preživeo pljačku, preminuo je pre pet godina.

"Dejvid je uvek mislio da će ga Reinaldo nadživeti. Nažalost, bio je u pravu. Konačno, posle 30 godina, pravda je zadovoljena", rekla je ona.

Florida je do sada izvršila više od polovine od 39 pogubljenja u zemlji ove godine pod republikanskim guvernerom Ronom De Santisom, koji je agresivno koristio smrtnu kaznu kao malo koji drugi guverner.

De Santis, koji napušta funkciju u januaru, rekao je da želi pravdu za porodice koje decenijama čekaju na izvršenje smrtnih presuda.

Potpisao je smrtne naloge koji su doveli do rekordnih 19 pogubljenja u 2025. godini, tada najviše u jednoj godini na Floridi otkako je smrtna kazna vraćena 1976. Florida i dalje planira još dva pogubljenja, u decembru.

Teksas je postavio rekord po pogubljenjima tamo kada je 40 ljudi pogubljeno 2000. godine. Podsećamo, nedavno se podigla velika prašina nakon što je Krista Pajk, preživela dvostruki pokušaj pogubljenja, nakon čega je prebačena u bolnicu iz koje je posle nekoliko dana oporavka ponovo vraćena u bolnicu.