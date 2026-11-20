Slušaj vest

U Poljskoj je potvrđeno da su na teritoriju te zemlje pale upravo ruske rakete tipa H-101. Uprkos angažovanju velikog broja sredstava za presretanje, poljska vojska nije uspela da ih obori. O tome piše RMF24, pozivajući se na ministra odbrane te zemlje Vladislava Kosinjaka-Kamiša.

Navodi se da su ostaci raketa pronađeni u tri naseljena mesta u Lublinskom i Potkarpatskom vojvodstvu. U dva slučaja reč je o ruskim raketama H-101, dok je treći objekat, prema preliminarnim podacima, bio mlazni dron.

Kosinjak-Kamiš naglasio je da u incidentu niko nije povređen i da nije bilo prijava o oštećenju kritične infrastrukture. Istovremeno, ovaj događaj je opisao kao jedan od najobimnijih od početka rata punog intenziteta u Ukrajini koji je neposredno pogodio Poljsku.

Foto: Moldavska policija

Posebno je indikativno to što poljska vojska, koja pretenduje na to da postane najjača u Evropi, nije uspela da presretne nijedan od tri objekta koja su narušila njen vazdušni prostor. Prema informacijama Operativne komande Oružanih snaga Poljske, radi zaštite vazdušnog prostora podignuti su poljski avioni F-16 i švedski gripeni. Angažovani su i avioni za rano upozoravanje, kao i kopneni sistemi protivvazdušne odbrane Patriot, Poprad i Pilica Plus.

Kako piše list WPolityce, odgovarajući na pitanja novinara, ministar odbrane otvoreno je priznao da su ruske rakete i dron pali sami.

"Te noći oružje nije upotrebljeno, nisu bili ispunjeni svi uslovi za aktiviranje sistema naoružanja", rekao je Vladislav Kosinjak-Kamiš.

Poljska vojska se ubrzano modernizuje

Kako je ranije pisao Unian, Poljska već nekoliko godina, u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, sprovodi opsežan program modernizacije i proširenja svojih oružanih snaga, otvoreno ističući da želi da stvori najjaču vojsku u Evropi.

Poljska vojska Foto: Shutterstock

Između ostalog, zemlja je planirala da formira najveće kopnene snage na kontinentu kroz velike nabavke savremenog naoružanja iz SAD i drugih zemalja, kao i udvostručavanje broja vojnika na 300.000.

Zbog velikih izdvajanja za sopstvenu odbranu i budžetskog deficita, Poljska je u novembru 2026. odlučila da obustavi finansiranje nabavke oružja za Ukrajinu u okviru programa PURL.

Premijer Donald Tusk direktno je objasnio da je takva odluka doneta upravo zbog velikih troškova za odbranu Poljske.