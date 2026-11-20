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Turska je u svoju vojnu vazduhoplovnu flotu uvrstila prva tri bespilotna lovca "kizilelma", čime je, prema saopštenju proizvođača Bajkara, postala prva zemlja koja je to učinila.

Letelice su juče predate snagama turske bezbednosti, nakon što su prošle testove prijema i ostvarile više od 600 sati leta, piše Sabah.

"Time je Turska postala prva zemlja u istoriji svetskog vazduhoplovstva koja je u svoj inventar dodala bespilotnu borbenu letelicu", naveli su iz Bajkara.

"Kizilelma" je prvi put predstavljena u avgustu 2022. godine na aeromitingu Tehnofest u Samsunu, u Turskoj. Razvijena je u okviru projekta borbenog bespilotnog letelice MIUS.

Letelica ima približnu poletnu težinu od šest tona, od čega skoro dve tone čini korisni teret. Može da leti pet do šest sati na visini od 12 kilometara.