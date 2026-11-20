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Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni u devetom neformalnom glasanju danas nije postigao dogovor o kandidatu za novog generalnog sekretara UN, šest nedelja pre isteka mandata Antonija Gutereša.

Američki ambasador pri UN Majk Volc saopštio je rezultate glasanja, održanog iza zatvorenih vrata u Njujorku, i izrazio optimizam da bi dogovor mogao biti postignut u decembru.

Nijedan od osam kandidata nije dobio potrebnu podršku. Za izbor je neophodno najmanje devet glasova u Savetu bezbednosti, koji ima 15 članica, uz uslov da se nijedna od pet stalnih članica – Sjedinjene Američke Države (SAD), Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska – ne usprotivi vetom.

Sastanak predsednika SAD, Rusije i Kine u kineskom Šenženu u četvrtak podstakao je spekulacije da bi tri države mogle da postignu dogovor o kandidatu, ali rezultati glasanja nisu ukazali na takav pomak.

Najveću podršku do sada dobila je kostarikanska ekonomistkinja i dugogodišnja zvaničnica UN Rebeka Griјnspan, ali je protivljenje stalnih članica sprečavalo njen izbor. Nemačka agencija dpa piše da diplomate smatraju da su SAD i Rusija glasale protiv nje, mada zbog tajnosti glasanja to nije moguće potvrditi.

Antonio Gutereš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U trku su se nedavno uključile i Lana Nusejbeh, državna ministarka u Ministarstvu spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), i Feridun Sinirlioglu iz Turske, koji predvodi Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Rusija se, prema navodima diplomata, protivi kandidaturi Rafaela Grosija, direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Britanski poslanici pozvali su London da uloži veto na kandidaturu Nusejbeh, optužujući je da je odbacivala nalaze stručnjaka UN o navodnoj podršci UAE paravojnim Snagama za brzu podršku u Sudanu.

Brojne članice UN zalažu se da na čelo organizacije prvi put dođe žena. Prema neformalnom principu regionalne rotacije, naredni generalni sekretar trebalo bi da bude iz Latinske Amerike i Kariba.

Drugi petogodišnji mandat Antonija Gutereša ističe 31. decembra, a Povelja UN ne predviđa automatski mehanizam za izbor njegovog naslednika. Kada Savet bezbednosti postigne dogovor o kandidatu, upućuje preporuku Generalnoj skupštini UN, koja ga imenuje, što se u praksi smatra formalnošću.

Kašnjenje u izboru naslednika nije bez presedana. Kofi Anan izabran je sredinom decembra 1996. godine. Kao mogućnosti za izbegavanje vakuuma u rukovođenju organizacijom pominju se i preporuka kandidata za kraći mandat od uobičajenih pet godina ili imenovanje vršioca dužnosti generalnog sekretara.

Zastoj u izboru događa se u vreme kada kašnjenje uplata članica i smanjenje međunarodne pomoći otežavaju rad programa UN širom sveta. Podele među stalnim članicama Saveta bezbednosti istovremeno ograničavaju mogućnost tog tela da reaguje na velike sukobe, uključujući ratove u Ukrajini i Iranu.