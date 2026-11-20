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Predsednik SAD Donald Trampnajavio je danas da će staviti veto na zakonske predloge demokrata ukoliko ta stranka preuzme kontrolu nad Kongresom 2027. godine, ali je istakao da bi mogućnost predsedničkog veta mogla da posluži kao polazna osnova za postizanje kompromisa i usvajanje zajedničkih zakonskih rešenja.

Govoreći na konferenciji za novinare u Beloj kući, Tramp je predsedničko pravo veta opisao kao "izuzetno moćno ovlašćenje" i ocenio da bi njegova spremnost da blokira zakone demokrata mogla da ih navede da ublaže svoje političke stavove i sarađuju sa republikancima.

"Oni će mi slati predloge zakona, a ja ću stavljati veto na njih. Zatim će slati nove predloge, a ja ću ponovo stavljati veto. Tako možemo da provedemo dve godine i mesec dana, koliko nam je preostalo", rekao je Tramp, preneo je Rojters.

On je, međutim, ocenio da bi demokrate mogle da shvate da je, umesto sukoba oko zakonskih predloga, moguće sarađivati sa njim kako bi se ostvarili određeni politički ciljevi.

Foto: EPA/Erik S Lesser

"Zahvaljujući ovlašćenju veta, postoji realna mogućnost da postignemo mnogo dobrih stvari", naveo je američki predsednik.

Tramp je rekao da su ga brojni demokratski političari kontaktirali kako bi razgovarali o reformi zdravstvenog sistema i imigracionoj politici, ističući da bi zdravstvena zaštita mogla da bude oblast u kojoj bi dve stranke mogle da pronađu zajednički jezik.

"Otvoren sam za kvalitetno rešenje u oblasti zdravstvene zaštite. Možda ne može da bude baš onako kako oni žele, ali može da predstavlja kombinaciju onoga što svi želimo, tako da na kraju dobijemo dobar zdravstveni sistem u našoj zemlji", rekao je Tramp.

Govoreći o budućem rukovodstvu Kongresa, Tramp je pozitivno ocenio demokratske političare Čaka Šumera, koji nastoji da postane lider većine u Senatu, i Hakima Džefrisa, koji bi trebalo da preuzme funkciju predsedavajućeg Predstavničkog doma.

Obojicu je opisao kao pametne političare i izrazio spremnost na saradnju.

U Sjedinjenim Američkim Državama 3. novembra održani su izbori za Kongres na kojima je Demokratska stranka osvojila najviše predstavnika u Senatu i Predstavničkom domu.

Demokrate su, prema dosadašnjim podacima, na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 257 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 172, a u Senatu su dobile 56 mesta, naspram 44 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je reč o izboru guvernera američkih saveznih država, demokratski kandidati su pobedili u 30 država, a republikanci u 20.