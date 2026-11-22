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Najmanje četiri osobe su poginule, a 30 je povređeno u požaru koji je izbio danas u elektrani na jugu Iraka, a očekuje se da bi broj žrtava mogao da poraste, saopštili su bezbednosni zvaničnici.

Vatrogasne ekipe reagovale su na požar u elektrani Harta, severno od Basre, nakon čega su pripadnici civilne zaštite uspeli da stave požar pod kontrolu, javila je iračka državna novinska agencija INA.

Požar se proširio na susedne kuće i primorao nadležne da obustave rad elektrane, saopštili su bezbednosni zvaničnici, preneo je Rojters.

Elektrana Harta ima instalirani proizvodni kapacitet od 800 megavata, ali je pre izbijanja požara radila sa oko 400 megavata, naveli su zvaničnici.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, niti o razmerama pričinjene štete.

Iračka elektroenergetska infrastruktura već dugo se suočava sa problemima zbog višedecenijskog nedovoljnog ulaganja i neadekvatnog održavanja.

Požari i tehnički kvarovi na trafostanicama i energetskim postrojenjima i ranije su dovodili do prekida u snabdevanju električnom energijom i izazivali velike nestanke struje, navodi agencija.