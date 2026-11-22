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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da Teheran i dalje veruje da bi diplomatija mogla da okonča rat sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Arakči je za državni list "Iran” rekao da Teheran traži "sporazum koji bi osigurao da više ne bude rata" i da zahteva garancije da je Vašington ozbiljan u pogledu pregovora pre preduzimanja daljih koraka, preneo je Rojters.

Dodao je da je Iran sa posrednicima razgovarao o obliku i prirodi mera za izgradnju poverenja.

Kao "crvene linije" Irana naveo je zadržavanje obogaćenog uranijuma u zemlji, ali je izrazio uverenje da je moguće da se postigne "pravedno rešenje".

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u petak da Iran želi sporazum, ali ne pod uslovima koji bi za njega bili prihvatljivi.

"Oni žele sporazum, ali ne žele takav sporazum koji bi bio prihvatljiv za mene", rekao je Tramp na konferenciji za novinare u petak.

Zvaničnici Katara i Irana sastali su se u utorak u okviru razgovora čiji je cilj "usklađivanje stavova i smanjenje razlika između predloga iznetih na terenu", rekao je portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova.