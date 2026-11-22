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Gradsko veće Njujorka predložilo je zakon po kome bi posedovanje ili korišćenje baterija za električne bicikle i trotinete, koje ne ispunjavaju bezbednosne standarde, bilo krivično delo i koji predviđa zabranu skladištenja baterija u stanovima.

Gradska vlast je predložila nove mere zbog porasta broja požara koje su u stambenim prostorima u Njujorku izazvale litijumsko-jonske baterije, koji su za oko 70 odsto brojniji od početka godine u odnosu na period od pre godinu dana, prenosi Njujork tajms.

Zvaničnici u administraciji gradonačelnika Zohrana Mamdanija i iz vatrogasne službe grada Njujorka, kritikovali su predloge za stroža zakonska ograničenja, navodeći da time biti kažnjeni oni koji svakodnevno putuju električnim biciklima i trotinetima, kao i radnici sa niskim prihodima u dostavi.

U izveštaju američke Komisije za bezbednost potrošačkih proizvoda, koji je objavljen u aprilu, navodi se da je u Sjedinjenim Američkim Državama otkriveno 45 smrtnih slučajeva od 2017. do 2024. godine, koji su povezani sa požarima koje su izazvale litijumsko-jonske baterije, od kojih je 19 bilo povezano sa električnim biciklima, 15 sa električnim trotinetima i 11 sa samobalansirajućim trotinetima ili hoverbordovima.

Problem je posebno akutan u Njujorku, gde su požari koje su izazvale litijumsko-jonske baterije dostigli rekord ove godine i do početka novembra je registrovano 406 takvih požara, u odnosu na 241 požara u istom periodu prošle godine, prema podacima vatrogasne službe koje je navelo Gradsko veće.