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AUTOBUS IZLETEO NA TROTOAR! Povređeno šest osoba, za dlaku izbegnuta velika tragedija u Seulu!
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Šest osoba povređeno je kada je autobus udario u trotoar u blizini stanice metroa Hongik univerzitet u Seulu, u prometnoj gradskoj četvrti poznatoj po zabavnom i noćnom životu, saopštile su nadležne službe.
Do nesreće je došlo oko 18:56 časova po lokalnom vremenu.
Prema dosadašnjim informacijama, u nesreći nije bilo poginulih niti je među povređenima bilo osoba sa teškim povredama, navodi Jonhap.
Policija i vatrogasne službe istražuju tačne okolnosti i uzrok nesreće.
(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)
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